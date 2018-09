Traumreise in den hohen Norden

Eine Alaska-Kreuzfahrt ist bereits ein besonderes Erlebnis. Wenn man das Ganze mit einem Vor- und Nachprogramm kombiniert, kann man getrost von einer wahren Traumreise sprechen.

Die kanadische Stadt Vancouver – Ausgangspunkt der Leserreise „Die Schönheiten Alaskas“ – gehört definitiv zu den interessantesten Städten des nordamerikanischen Kontinents. Davon konnten sich im August 43 Leserinnen und Leser des „Luxemburger Wort“ überzeugen, die via Frankfurt an die kanadische Westküste gereist waren, um von dort aus an Bord der Celebrity Millennium in Richtung Alaska in See zu stechen.

Nach der Ankunft in Vancouver geht es erst einmal in Richtung The Liste Hotel, das für zwei Tage das Quartier der Luxemburger Reisegruppe sein wird ...