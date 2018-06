Der Weg zum eigenen Label ist voller Hürden, die Arbeitsmöglichkeiten im Großherzogtum sind beschränkt – und doch absolvieren immer wieder Luxemburger ein Modedesignstudium. Wie der Einstieg in den Job hierzulande gelingen kann, erklärt Nathalie Siebenaler.

Kleider entwerfen, Modeschauen in New York, Mailand oder Paris und natürlich viele Stars, die in der eigenen Boutique ein- und ausgehen – von einem glamourösen Leben als Modedesigner träumen auch heute noch viele Mädchen und Jungs ...