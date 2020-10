Der japanische Modeschöpfer, der in Paris große Erfolge feierte, starb am Sonntag an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Lifestyle 2

Trauer um Modedesigner Kenzo Takada

Der japanische Modeschöpfer, der in Paris große Erfolge feierte, starb am Sonntag an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

(dpa) - Der Modeschöpfer Kenzo Takada ist laut einem Agenturbericht im Alter von 81 Jahren in Frankreich an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das berichte die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf einen Sprecher des aus Japan stammenden Designers.

„Kenzo Takada ist am Sonntag im Amerikanischen Krankenhaus von Neuilly-sur-Seine an den Folgen von Covid-19 gestorben“, zitierte die Agentur eine Erklärung des Sprechers.

Der Japaner kam Ende der 1960er-Jahre nach Paris, wo er nach anfänglichen Schwierigkeiten große Erfolge als Designer feierte. Er war der erste Modeschöpfer aus Asien, dem in Frankreich der Durchbruch gelang.

1993 verkaufte Kenzo Takada sein Unternehmen für rund 70 Millionen Euro an den Luxusgüterkonzern LVMH. Er blieb weiterhin Chef-Designer und zog sich erst 1999 aus dem Modebusiness zurück, um sich seinem Privatleben zu widmen.