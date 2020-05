Tourismus in Tirol: Blick in die Zukunft

Und was kommt nach Corona? Olivier Theis aus Esch/Alzette und seine Mitstudenten von der Universität Innsbruck suchen eine Antwort. Sie setzen sich für sicheres Reisen in Tirol ein.

Für die Tourismusbranche in aller Welt waren die vergangenen Wochen äußerst schwierig. Restaurants und Hotelbetriebe waren vielerorts geschlossen, die Grenzen in die Nachbarländer häufig unpassierbar. Viele Unternehmen haben mit großen Verlusten zu kämpfen und sind jetzt, in der Phase, in der touristisches Reisen wieder möglich ist, damit beschäftigt, die Sicherheitsregeln bestmöglich umzusetzen.

Auch in Tirol macht man sich verstärkt Gedanken darüber, wie zukünftig das Reisen aussehen soll ...