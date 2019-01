Total Gaga

Lady Gaga stahl bei den Golden-Globe-Awards allen die Show - und das bereits auf dem roten Teppich. Auch Julia Roberts und Judy Greer sorgten für Aufsehen beim Schaulaufen vor den Fotografen.

Michael JUCHMES Lady Gaga stahl bei den Golden-Globe-Awards allen die Show - und das bereits auf dem roten Teppich. Auch Julia Roberts und Judy Greer sorgten für Aufsehen beim Schaulaufen vor den Fotografen.

"And the winner is ..." - diesen Satz hätte man bereits bei der großen Red-Carpet-Show vor der Golden-Globe-Verleihung in der Nacht auf Montag ausrufen können. Lady Gaga, die wenig später einen Preis für ihre musikalische Leistung erhielt, verzauberte alle Anwesenden bereits auf dem roten Teppich. Mit Hosen sorgten dagegen unter anderem Julia Roberts und Judy Greer für Gesprächsstoff. Wer sonst noch glänzte oder Verwunderung auslöste, das sehen Sie hier:

um weitere Bilder zu sehen. Machte einen auf Angelina Jolie: Catherine Zeta-Jones trug ein Kleid von Elie Saab. Foto: AFP Verkleidet als Eiskönigin: Dakota Fanning griff zu Armani Privé. Foto: AFP Strike a pose: Kristen Bell präsentierte eine Kreation von Zuhair Murad. Foto: AFP Gewinnerin: Rachel Brosnahan entschied sich für Prada. Foto: AFP Die Briten halten zusammen: Emily Blunt zeigte Haut in einer Kreation von Alexander McQueen. Foto: AFP Es geht auch anders: Judy Greer bezauberte im Hosenanzug von Alberta Ferretti. Foto: AFP Ein Star mit Sternen: Melissa McCarthy trug eine Robe von Reem Acra. Foto: AFP Beinahe zu puristisch: Julianne Moore griff zu Givenchy. Foto: AFP Macht Lust auf Sahnebaiser: Rachel Weisz in einer Robe von Celine. Foto: AFP Auch die Herren können modisch: Timothee Chalamet in Louis Vuitton. Foto: AFP Nicht der Hut hat hier zwei Ecken: Glenn Close kleidete sich in Armani Privé. Foto: AFP Preisverdächtig: Lady Gaga in einer ausladenden Robe von Maison Valentino. Foto: AFP Wie immer bezaubernd schön: Charlize Theron trug natürlich ein Kleid von Dior. Foto: AFP Mit Glitzerjacke: Rosamunde Pike ließ sich von Givenchy ausstatten. Foto: AFP Ballkönigin: Constance Wu in einem Tüll-Traum von Vera Wang Collection. Foto: AFP Schrecklich schön oder schön schrecklich: Nicole Kidman in einem hautengen Dress von Michael Kors Collection. Foto: AFP Zartes Rosa: Emma Stone blieb Louis Vuitton treu. Foto: AFP Etwas blass: Saoirse Ronan ließ nur Gucci und Schmuck von Chopard an ihre Haut. Foto: AFP Ganz schön wild: Anne Hathaway zeigte Bein im Kleid von Elie Saab. Foto: AFP Wurde von Rami Malek umschwärmt: Julia Roberts in einer ungewöhnlichen Robe von Stella McCartney. Foto: AFP Pretty in black: Jessica Chastain entschied sich für Burberry. Foto: AFP Comedy-Duo: Lupita Nyong'o trug Calvin Klein by Appointment. Dahinter: Michael B. Jordan in Burberry. Foto: AFP Schwarz auf Weiß: Janelle Monae in einem Kleid von Chanel. Foto: AFP Powerfrau: Indya Moore und Louis Vuitton machten gemeinsame Sache. Foto: AFP Gastgeberin in Weiß: Sandrah Oh trug Versace. Foto: AFP Sinnlicher Look: Alyssa Milano verzauberte in einem Look von Cristina Ottaviano. Foto: AFP Zottelig: Debra Messing trug eine Robe von Pamella Roland zur Schau. Foto: AFP Querstreifen machen nicht immer dick - das glaubte zumindest auch Halle Berry im Kleid von Zuhair Murad. Foto: AFP Last, but not least: Preisträger Darren Criss posierte im Smoking von Christian Dior. Foto: AFP