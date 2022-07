Manchen Fernweh-Geplagten verdirbt Übelkeit den Start in die Ferien. Zwei Experten verraten, wie man An- und Abfahrt zum Reiseziel gut übersteht.

Wenn Urlaub auf den Magen schlägt

Tipps und Tricks gegen die Reisekrankheit

(dpa/mij) – Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen, Benommenheit: Die Symptome der Reisekrankheit sind vielfältig. „Wie die Kinetose genau entsteht, weiß kein Mensch“, sagt Reisemediziner Professor Thomas Küpper von der Uniklinik der RWTH Aachen. Es gibt aber die sogenannte Störsignal-Theorie: Demnach entsteht Reiseübelkeit, weil die Wahrnehmung der Augen nicht mit den Signalen anderer Sinnesorgane zusammenpasst – etwa mit denen des Gleichgewichtsorgans, das im Ohr sitzt.

Auch wenn es sich so anfühlt: Der Magen ist nicht der Kern des Problems. Aber er muss es ausbaden – Ursache ist eine „Kommunikationsstörung“ im Gehirn, erklärt Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reise- und Tropenmedizin Düsseldorf. Durch widersprüchliche Informationen kommt es zur Überreizung – und damit zu Übelkeit.

Je nach Verkehrsmittel variiert die Wahrscheinlichkeit, reisekrank zu werden: Beim Busfahren ist sie laut Küpper am höchsten, danach folgen Auto- und Bahnfahren – und zuletzt das Fliegen.

Hinten sitzen und Punkt fixieren

Für alle Verkehrsmittel gibt es Tricks, mit denen die Reiseübelkeit bestenfalls gar nicht erst entsteht. Es beginnt schon bei der Platzwahl. Faustregel hier: Im Auto oder Bus besser vorne sitzen, auf dem Schiff oder im Flieger in der Mitte. Auf einem Schiff bietet es sich sogar an, flachzuliegen. Und wem im Flugzeug schlecht wird, dem rät Küpper, bewusst die Fliegerbewegungen mitzumachen. „Das heißt, mit in die Kurve legen, nicht aufrecht sitzen bleiben. So bleibt das Bild stimmig.“

Bei Autofahrten auf dem Beifahrersitz oder der Rückbank sollte man einen unbewegten Punkt am Horizont fixieren und öfter mal eine Pause an frischer Luft einlegen. Und das Allerwichtigste: nicht aufs Handy gucken oder lesen.

Kinder zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr sind besonders anfällig für Reiseübelkeit. „Die Verschaltungen im Gehirn sind noch nicht fertig, dadurch reagiert es noch sensibler auf Informationsprobleme“, sagt Tomas Jelinek. Hinzu kommt, dass der Platz auf dem Rücksitz das Risiko für Reiseübelkeit erhöht. Vor allem Ablenkung durch Sprach- und Zählspiele kann dann helfen. Erwachsenen profitieren davon, sich auf Gespräche zu konzentrieren, statt an die Übelkeit zu denken. Und im Auto bleibt natürlich die Option, auf den Fahrersitz umzuziehen. Denn wer fährt, erlebt meist keine Reiseübelkeit, „weil man sich auf eine Aufgabe konzentrieren muss“, sagt Jelinek.

Auch Medikamente können – vorab oder unterwegs – helfen. Ob als Tablette, Lutschpastille, Zäpfchen oder Kaugummi: Viele Präparate setzen auf den Wirkstoff Dimenhydrinat. Er blockiert den Botenstoff im Gehirn, der das Erbrechen auslösen kann. Der Nachteil: Man wird müde.

Linderung gibt es auch zum Kleben: Pflaster mit dem Wirkstoff Scopolamin werden häufig von Seglerinnen und Seglern genutzt. Sie sollten jedoch nicht bei Kindern und Älteren angewendet werden. Auch eignen sie sich nicht als Akutbehandlung, da sie mindestens zwölf Stunden vor der Reise aufgeklebt werden müssen. Thomas Küpper warnt: „Auf keinen Fall sollte man damit noch selbst aktiv zum Flughafen fahren, weil sie Sehstörungen hervorrufen können.“

