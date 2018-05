Um ohne Ärger zu fliegen, sollte man genau auf die Schreibweise von Namen im Flugticket achten. Änderungen können im Nachhinein nämlich teuer werden.

Lifestyle 2 Min.

Tippfehler können teuer werden

Um ohne Ärger zu fliegen, sollte man genau auf die Schreibweise von Namen im Flugticket achten. Änderungen können im Nachhinein nämlich teuer werden.

Buchstabendreher eines Namens bei der Flugbuchung sind schnell passiert. Das kann teuer werden, und im schlimmsten Fall hebt der Flieger ohne einen ab.

Fehlerbehebung bei Luxair

Laut dem Kommunikationsbeauftragten von Luxair, Joe Schroeder, behandelt die Luxemburger Airline Umänderungen bei teureren Tickets kulant. Je nach Flug werden diese umgeändert oder zurückbezahlt und neu gebucht. Bei günstigeren Tickets und Einsteigerpreisen gilt die Regelung der Internationalen Luftverkehrsvereinigung (IATA): Fehler bis zu drei Buchstaben werden gratis geändert, darüber hinaus fallen – je nach Flug – unterschiedliche Kosten an.

Die Lufthansa ändert größere Schreibfehler in den ersten 24 Stunden kostenlos, danach nur noch höchstens zwei Buchstaben oder vertauschte Vor- und Nachnamen. Bei größeren Abweichungen müssen Flüge storniert und neu gebucht werden. KLM hat zwei Gratisvarianten: Passagiere können die Änderungen auf der Webseite vornehmen oder über die sozialen Medien das Servicecenter kontaktieren. Bei Easyjet können drei Buchstaben online und am Airport berichtigt werden, um größere Baustellen kümmert sich das Kundencenter – kostenlos. Die Weitergabe eines Tickets an einen anderen Reisenden kostet pauschal 21 Euro.

Von kostenlos bis ganz schön teuer

Ryanair und Laudamotion korrigieren "kleinere Tippfehler" bis 24 Stunden nach Buchung kostenlos, danach werden im Call-Center happige 160 Euro fällig, online 110 Euro. Eurowings verlangt bei mehr als drei Buchstaben auf Kurz- und Mittelstrecken 65 Euro und auf Langstrecken 120 Euro, zuzüglich der Differenz zum aktuellen Flugpreis.

British Airways korrigiert unbürokratisch und kostenlos Buchstabierfehler im Namen – allerdings nur, wenn die Buchung über British Airways erfolgte und wenn alle Flüge auf dem Ticket tatsächlich von British Airways durchgeführt werden. Wenn Steuern, Gebühren oder Kerosinzuschläge in der Zwischenzeit teurer geworden sind, wird die Differenz hinzugerechnet. Tuifly stellt eine "Einzelfallprüfung" in Aussicht, um zu entscheiden, ob die Änderung gratis oder gebührenpflichtig ist.

Emirates erlaubt innerhalb von 72 Stunden nach Ticketausstellung eine kostenfreie Namenskorrektur. Danach fällt eine Gebühr von 50 US-Dollar an. Etihad verlangt pauschal 100 US-Dollar für die Korrektur, "falls Sie einen Fehler machen oder sich Ihr Name aus persönlichen Gründen geändert hat". In "Light" ist bei Condor keine Korrektur möglich, in "Classic" kostet sie 50 Euro und in "Flex" gibt es sie umsonst.

Bei Air France hieß es nur lakonisch: "Der Name auf Ihrem Ticket kann nicht geändert werden." Man solle sich an seine Verkaufsstelle wenden.

Nur der komplette Name zählt

Unangenehm kann es übrigens auch werden, wenn Vor- und Nachnamen im Eingabefeld vertauscht sind oder weitere Vornamen weggelassen werden. Der Name auf dem Flugticket muss mit dem im Ausweis übereinstimmen. srt/mk