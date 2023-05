Sportlich ambitionierte Fahrer können die Maximalleistung ihres Fahrzeugs demnächst ausfahren.

Tesla mit 1.020 PS wird bis zu 321 km/h schnell

(TJ) - Dass das Model S von Tesla in seiner stärksten Version mit unfassbaren 1.020 Pferdestärken aufwartet, ist nicht neu. Auch die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,1 Sekunden, die der Fahrer am Lenkrad - das aus einer Spielkonsole stammen könnte - erlebt, ist zwar immer noch atemberaubend, aber auch keine Neuerung.

Um die Leistung des Elektroboliden voll auskosten zu können, hat der Hersteller nunmehr ein Track-Paket entwickelt, das die Höchstgeschwindigkeit des 127.490 Euro teuren Boliden auf 322 km/h ansteigen lässt. Man habe das Paket schon früher auf den Markt bringen wollen, so der Hersteller, allerdings standen die passenden Reifen und standfeste Bremsen nicht zur Verfügung. Es richtet sich an Fahrer, die mit ihrem Wagen auch einem Rundkurs eine gute Figur machen wollen.

Das Paket beinhaltet in erster Linie sicherheitsrelevante Elemente, wie eben die Hochgeschwindigkeitsreifen von Goodyear und hochbelastbare Keramik-Bremsen. Zudem wurde die Firmware (Gesamtheit der Steuerprogramme) auf maximale Leistung hin optimiert. Das Paket kostet zwischen 13.800 und 18.435 Euro und ist ab Juni auch in Luxemburg zugänglich.

