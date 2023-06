Der US-Autobauer bewirbt das Model S Plaid als schnellstes Serienauto der Welt. Die Redaktion durfte dem Supersportwagen im Limousinen-Format auf den Zahn fühlen.

In zwei Sekunden von 0 auf 100

Tesla lässt den Plaid-Antrieb mit 1.000 PS auf Luxemburg los

Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Bevor das Tesla Model S Plaid seinen rekordverdächtigen Sprint im Plaid-Modus startet, bereitet sich der E-Bolide via „Launch Control“ vor und krallt sich mit seinem adaptiven Luftfahrwerk regelrecht in die Straße. Ein kurzer Moment zum Durchschnaufen ... dann sollte der Fahrer das vom Flugzeug entliehene Yoke-Lenkrad fest in die Hand nehmen und das Bremspedal loslassen.

Was folgt, ist ein unbeschreiblicher Beschleunigungsrausch, der nicht nur jede Achterbahn alt aussehen lässt, sondern auch die Grenzen der Physik zu überschreiten scheint. Die Sicht nach vorne verschwimmt zu einem Tunnelblick, die Insassen werden mit Brachialgewalt in die Sitze gedrückt, der Körper befindet sich kurzzeitig im Ausnahmezustand.

Die kleine Plakette mit dem futurisitischen Muster ist das Erkennungszeichen für den Plaid-Antrieb. Foto: Tamara Holper

Beschränkt man sich auf die Zahlen, beschleunigen im beschriebenen Moment drei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 1.020 PS das 2,2 Tonnen schwere Model S in rund zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h. Nicht nur der erste Schub ist brachial, die 200 Stundenkilometer-Marke fällt nach rund sechs Sekunden, nach 25 Sekunden können 300 Stundenkilometer erreicht werden. Bei Tempo 320 ist die US-Limousine abgeriegelt.

Eine derartige Leistung braucht selbstverständlich eigentlich niemand, aber es ist nicht zu leugnen, dass ein Markt für derartige Sportwagen existiert. Beim Schadstoffausstoß macht es dann eben doch einen Unterschied, ob unter der Motorhaube zwölf Zylinder oder Elektromotoren werkeln.

Allein auf weiter Flur

Mit 127.490 Euro (Stand: 1. Juni 2023) schlägt der Beschleunigungswahnsinn zu Buche und ist damit genau 25.000 Euro teurer als die normale Dual-Motor-Variante der Luxus-Limousine. Auch die ist mit einem 685 PS starken Allradantrieb nicht gerade schwach auf der Brust. Mercedes lässt sich ähnliche Oberklasse-Dimensionen mit 150.000 bis 200.000 Euro bezahlen, der stärkste BMW i7 startet bei 184.720. Die Leistungsklasse des Plaid-Antriebs verfehlen beide Flaggschiffe um fast 400 PS, lediglich das US-Start-up Lucid macht Tesla mit seinem Air Dream mit sage und schreibe 1.111 PS Konkurrenz, kostet dann aber auch über 200.000 Euro.

3 Obwohl sich das Design seit Erscheinen des Model S seit 2012 nur behutsam geändert hat, wirkt die sportliche Silhouette noch immer zeitlos. Foto: Tamara Holper

um weitere Bilder zu sehen. Obwohl sich das Design seit Erscheinen des Model S seit 2012 nur behutsam geändert hat, wirkt die sportliche Silhouette noch immer zeitlos. Foto: Tamara Holper Das Tesla Model S ist mit rund fünf Metern Länge nicht unbedingt kompakt, bietet aber auch viel Platz im Innenraum. Foto: Tamara Holper Die breite Heckpartie untermauert den sportlichen Charakter der Limousine. Foto: Tamara Holper

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis steht das Model S Plaid also letztendlich allein auf weiter Flur. Hatte Tesla in den vergangenen Jahren noch mit zahlreichen Kinderkrankheiten und Verarbeitungsmängeln zu kämpfen, präsentiert sich das Model S mittlerweile als durch die Bank hochwertiger Premium-Schlitten, der auf seinen fünf Metern Länge vieles richtig macht. Auch im Innenraum dominieren hochwertige Materialien, Hartplastik sucht man vergebens, das durchgezogene Panorama-Dach sorgt zusätzlich für eine tolle Atmosphäre. Die weißen Kunstledersitze sind aufpreispflichtig, laut zahlreichen Erfahrungsberichten aber pflegeleicht.

Bemerkenswert sind die Platzverhältnisse, die nicht nur für viel Beinfreiheit im Fond sorgen, sondern auch extrem viel Stauraum im Kofferraum bieten. Bei umgeklappter Rückbank werden aus 793 Liter über 1.800 Liter, da kann die Luxuslimousine auch mal zum Mountainbike-Transport benutzt werden.

Nicht unerwähnt lassen sollte man den sogenannten „Frunk“, der sich mangels großem Motorblock unter der Motorhaube verbirgt. Auch dort lassen sich nochmals bis zu 150 Liter verstauen, was sich beispielsweise perfekt für klassische Kofferraum-Utensilien wie Ladekabel, Verbandskasten und Warndreieck eignet.

An Platz mangelt es im Model S Plaid nicht. Foto: Tesla

Besonders glänzen kann Tesla neben den Leistungsdaten bei der Umsetzung der gesamten Elektromobilität. Auf die Zieleingabe im gigantischen 17 Zoll großen Infotainment-Bildschirm folgt innerhalb weniger Sekunden die Navigations-Route inklusive aller Ladestopps, der vorausberechneten Ladezeit und der jeweiligen Akkustände zur Ankunftszeit. Dank des Tesla-eigenen Supercharger-Netzwerks ist die Ladeinfrastruktur auf die eigenen Fahrzeuge zugeschnitten und darüber hinaus gut verteilt.

Am Supercharger in Mënsbech können Teslas in Luxemburg laden. Ein weiterer Standort befindet sich in Planung. Foto: Dustin Mertes

Mit 45.000 Ladepunkten betreibt Tesla das größte Lade-Netzwerk weltweit, alleine 12.000 stehen in Europa. In Luxemburg betreibt die Marke derzeit nur den Mënsbech Supercharger, ein weiterer Standort soll im Laufe des Jahres eröffnet werden.

Der Workflow ist dabei denkbar einfach. Als Fahrer folgt man der Routenplanung zur Ladesäule, steckt den CCS-Stecker ein und dann läuft alles wie von selbst. Keine Ladekarten, kein Herumsuchen in Anbieter-Apps, keine Verbindungsprobleme. Die Supercharger erkennen das Fahrzeug samt der im Fahrerprofil hinterlegten Kreditkarte und erledigen den Rest von alleine. So simpel kann Elektromobilität sein.

Tatsächlich spielt die Reichweiten-Thematik bei einem funktionierenden Ladenetzwerk auch gar nicht mehr so eine große Rolle. Mit 600 Kilometern laut WLTP ist das Model S Plaid dank eines 100 kWh-Akku aber dennoch mehr als ausreichend aufgestellt. Am überraschendsten war beim Redaktionstest allerdings der Verbrauch, denn trotz immer wieder zügiger Fahrweise pendelte dieser sich bei sehr passablen 21 kWh pro 100 Kilometer ein. Bei Strompreisen um die 0,30 Cent pro kWh lassen sich so 100 Kilometer für 6,30 Euro realisieren, wohlgemerkt mit einer 1.020 PS-Maschine.

Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?

Das zentrale Riesen-Display, dessen Software auch abseits der Routenplanung hochauflösend und flüssig läuft, liefert in Ladepausen ungeahnte Entertainment-Möglichkeiten. Von Netflix über YouTube bis hin zu Rennspielen, die sich mit dem Lenkrad steuern lassen, kommt keine Langeweile auf.

Das Interior des Model S wirkt extrem futuristisch und ist gut verarbeitet. Foto: Tesla

Der Computer auf Rädern hat aber zweifellos auch seine Schattenseiten. Aufgrund der minimalistischen Design-Philosophie, die Anzahl der Knöpfe so weit wie möglich zu reduzieren, wird im Tesla fast alles via Touchbefehl gelöst. Von der Spiegelverstellung über die Scheibenwischer-Geschwindigkeit bis hin zum Handschuhfach. Das ist nicht immer praktisch, vor allem wenn es sich um Funktionen handelt, die man während der Fahrt benötigt.

Nicht jedermanns Sache: Die kleinen Touchbuttons auf dem Yoke-Lenkrad ersetzen Blinker-Hebel und die klassische Hupe. Foto: Tamara Holper

Beim ungewöhnlichen Yoke-Lenkrad (optional ist auch ein reguläres erhältlich), welches eher an ein Kleinflugzeug denn an ein Auto erinnert, geht der Minimalismus weiter: Der Blinkerhebel ist zwei Touchbuttons am Lenkrad gewichen, auch die Hupe reagiert nur noch auf einen solchen und die Wahl zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wird entweder via Touchscreen oder K.I.-Vorschlag gesteuert.

Das ist oft gewöhnungsbedürftig und teilweise auch absolut nicht praktisch. Beim Manövrieren durch den Kreisverkehr bleibt oft keine Zeit, einen kleinen Blinker-Touchbutton auf dem Lenkrad zu suchen.

Der Autopilot, der keiner ist und der Traum vom „Full Self Driving“

Das Revier des Model S liegt aber zweifellos eher auf der Autobahn als in engen Innenstädten. Neben der immensen Leistung kann man auf derartigen Langstrecken-Passen auch den berühmt-berüchtigten Tesla Autopilot nutzen. In Europa beschränkt dieser sich derzeit noch auf einen souveränen Spurhalteassistenten und einen Abstandstempomaten, gegen Aufpreis ist auch ein Spurwechselassistent inkludiert.

Insgesamt acht Kameras sind im Tesla Model S verbaut. Damit soll in der Zukunft auch autonomes Fahren möglich werden. Foto: Tamara Holper

Der Fahrer muss dabei stets die Hände am Lenkrad lassen und aufmerksam bleiben, mit einem wirklichen Autopiloten hat das Feature also nichts zu tun. Insbesondere längere Strecken werden dank der gut funktionierenden Fahrassistenz aber dennoch zu einem sehr entspannten Unterfangen. Mindestens genau so ausgereifte Systeme gibt es aber mittlerweile zuhauf auch bei der Konkurrenz in Mittel- und Oberklasse.

Wann werden Teslas autonom? Tesla hat bei der Fahrassistenz noch weit ambitioniertere Ziele. Seit Jahren arbeitet der US-Autobauer am sogenannten „Full Self Driving“-Package, was Model-S-Kunden in Luxemburg aktuell für einen Aufpreis von 7.500 Euro vorbestellen, aber noch nicht nutzen können. Derzeit testen über 400.000 Kunden in den USA eine Beta-Version, die wiederum einen endlosen Datenstrom an Tesla liefert, durch welchen die Künstliche Intelligenz des Systems stetig dazulernt. Das funktioniert in vielen Situationen schon jetzt recht gut, produziert aber auch immer noch diverse Fehler, wie ein Gespräch des „Luxemburger Wort“ mit einem Beta-Tester Anfang Februar ergab. Im Rest der Welt wurde trotz Zahlungen der Kunden allerdings noch nichts geliefert. Ob und wann das passiert, steht weiterhin in den Sternen. Dank der sogenannten „Over-the-air“-Updates und einer einheitlichen Fahrzeugstruktur kann Tesla dies jedoch mit einem Knopfdruck ändern und theoretisch jedes Fahrzeug, welches seit Ende 2016 gebaut wurde, updaten. Gleiches gilt für sonstige Software-seitige Verbesserungen.

Das Tesla Model S Plaid macht als Elektro-Supersportler vieles richtig und zeigt, dass in der Elektromobilität sehr wohl Emotionen stecken können. Der Wow-Faktor der 1.020-PS-Beschleunigung ist kaum zu beschreiben, die Effizienz und der Lade-Workflow funktionieren dank markeneigenem Supercharger-Netzwerk beispiellos gut, das Fahrzeug präsentiert sich hochwertig und bietet enorm viel Platz.

Bei Strompreisen um die 0,30 Cent pro Kilowattstunde kommt man mit dem 1.020 PS-Model S für rund 6,30 Euro 100 Kilometer weit. Foto: Tamara Holper

Allerdings ist nicht jede Designentscheidung gelungen, insbesondere der noch weiter vorangetriebene Verzicht auf Knöpfe und Hebel sorgt teilweise für unnötige Ablenkung und verkompliziert die Bedienung des PS-Monsters.

