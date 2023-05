Wem der Rummel um die Krönung von Charles III. zu viel wird, findet im Londoner Stadtteil Kensington eine königliche Alternative zu Westminster Abbey und Buckingham Palace.

Abseits des Massenansturms

Teatime für Königsmüde

Winfried SCHUMACHER Wem der Rummel um die Krönung von Charles III. zu viel wird, findet im Londoner Stadtteil Kensington eine königliche Alternative zu Westminster Abbey und Buckingham Palace.

„Das hier also war ihr Zuhause“, sagt Russell Nash fast feierlich und blickt durch das goldumrankte Gitter des Hoftors von Kensington Palace. „Er mag zwar nicht so bekannt sein wie der Buckingham Palace, aber er spielte im Leben der königlichen Familie eine wichtige Rolle“. Welche tragischen und herzzerreißenden Momente der Royals sich tatsächlich hinter den eher schlichten Backsteinmauern mit den hohen Sprossenfenstern abspielten, mag auch der versierte London-Führer nur erahnen. Mit seinen Geschichten aber erweckt Nash die Höhen und Tiefen der berühmtesten Palastbewohner zum Leben.

4 Hinter diesen Mauern haben die Royals sowohl bittere Tränen vergossen als auch wilde Partys gefeiert. Foto: Winfried Schumacher

um weitere Bilder zu sehen. Hinter diesen Mauern haben die Royals sowohl bittere Tränen vergossen als auch wilde Partys gefeiert. Foto: Winfried Schumacher Russell Nash trägt stolz seinen „Blue Badge“ um den Hals, die höchste Auszeichnung für Reiseleiter in Großbritannien. Foto: Winfried Schumacher Ein beliebtes Fotomotiv: die Diana-Statue im Sunken Garden vor dem Kensington Palace. Foto: Winfried Schumacher Unzählige Schwäne, Möwen und, ja, leider auch Tauben buhlen am Round Pond in den Kensington Gardens um Futter. Foto: Winfried Schumacher

Er erzählt von der unglücklichen Queen Victoria, die hier im Palast geboren wurde. Ihre deutsche Mutter, Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld, verwitwete Fürstin zu Leiningen und neuvermählte Herzogin von Kent, war hochschwanger mit der späteren Jahrhundertmonarchin aus dem Odenwald nach London gezogen. Mit acht Monaten verlor die kleine Victoria ihren Vater und zog nach ihrer Krönung als 18-Jährige vom ungeliebten Kensington in den Buckingham Palace.

Nash springt von einer Generation zur nächsten und entlockt den königlichen Biografien farbenprächtige Details. Er erzählt von der Krönung Queen Elizabeths II. und von den wilden Partys ihrer Schwester Princess Margaret mit den Rolling Stones. Und natürlich von den Prinzen William und Harry, von Kate und Meghan, von Princess Diana und dem späteren König Charles III.

„Die Touristen zieht es zum Buckingham Palace, zum Tower und nach Windsor“, sagt Nash, „Kensington ist jedoch genauso Teil des königlichen London.“ Nach einer früheren Karriere als Puppenspieler, Schauspieler, Journalist und Schmuckhändler zeigt der Londoner heute vor allem ausländischen Besuchern als Geschichtenerzähler seine Heimatstadt und ist besonders stolz auf seinen „Blue Badge“, den er als höchste Auszeichnung für Reiseleiter in Großbritannien um den Hals trägt.

Rückzugsort für Trubelmüde

Ob nun königstreu oder nicht, als glühende Anhänger des Königshauses oder überzeugte Antimonarchisten – am 6. Mai werden zehntausende Schaulustige die Krönungsprozession zwischen Buckingham Palace und Westminster Abbey verfolgen. Londoner und Touristen, denen das Gedränge am Straßenrand oder um die für die Liveübertragung aufgestellten Großleinwände im Hyde-, St James- und Green Park zu anstrengend wird, bleibt Kensington als alternativer royaler Fluchtpunkt. Hier können sie sich abseits des Massenansturms auf Spuren der Frischgekrönten und ihrer bewegten Familiengeschichte begeben. Der Kensington Palace steht bei vielen Briten auch für den Zweifel an gottgegebenen Würdenträgern und königlichen Traditionen – gerade jetzt, wenn zum vierzigsten Mal seit dem Jahr 1066 in der Westminster Abbey ein königliches Haupt gekrönt wird.

Sowohl William und Kate, als auch Harry und Meghan waren eine Zeit lang nach ihrer Heirat im Kensington Palace zuhause. Hier lebten Charles und Diana nach ihrer pompösen Hochzeit 1981. Hier wuchsen die Prinzen auf. Lady Di hatte hier bis zu ihrem Tod ihre offizielle Residenz. Der London-Führer zeigt jene Stelle im Park, wo die Princess of Wales gerne verweilt haben soll. Im Sunken Garden hinter dem Palast erinnert seit 2021 eine Statue Dianas umgeben von drei Kindern an ihre Wohltätigkeit. „Diana war anders als alle zuvor“, sagt Nash, „Die Menschen werden ihr Mitgefühl und ihre Güte in Erinnerung behalten“.

„Wie eine Seifenoper“

Vom Palast schlendert Nash durch die Kensington Gardens hinüber zum Round Pond, wo jauchzende Kinder Heerscharen von Tauben, Möwen und Gänsen füttern. Eine Truppe Schwäne betrachtet das Treiben mit aristokratischer Überheblichkeit. „Die Monarchie sehen viele wie eine Seifenoper“, sagt Nash, „aber man muss die Personen in dieser Seifenoper von der Institution trennen.“ Die Berichterstattung um die Königsfamilie und auch die Krönung von Charles III. und Camilla verfolgt er aufmerksam. „Der König ist ohne Zweifel ein gewissenhafter und emsiger Mensch. Dass seine Popularität nicht überall die höchste ist, liegt sicher auch daran, dass er nicht mehr der Jüngste ist.“

7 Das Albert Memorial erinnert an den deutschen Ehemann von Queen Victoria. Foto: Winfried Schumacher

um weitere Bilder zu sehen. Das Albert Memorial erinnert an den deutschen Ehemann von Queen Victoria. Foto: Winfried Schumacher Ein beeindruckender Anblick: die viktorianischen Fassaden im Stadtteil Kensington. Foto: Winfried Schumacher Ein beeindruckender Anblick: die viktorianischen Fassaden im Stadtteil Kensington. Foto: Winfried Schumacher Die an Kensington Gardens grenzende Wohngegend zählt zu den gehobeneren Vierteln Londons und ist entsprechend begehrt. Foto: Winfried Schumacher Die an Kensington Gardens grenzende Wohngegend zählt zu den gehobeneren Vierteln Londons und ist entsprechend begehrt. Foto: Winfried Schumacher Die royale Familie ist auch in Kensington allgegenwärtig - und sei nur in Form von Pub-Namen. Foto: Winfried Schumacher Die an Kensington Gardens grenzende Wohngegend zählt zu den gehobeneren Vierteln Londons und ist entsprechend begehrt. Foto: Winfried Schumacher

Doch nicht nur den Kensington Palast umgibt eine Aura des Königlichen, auch die umliegenden Straßenzüge zehren vom Glanz der royalen Nachbarn. Reiterstatuen, von Säulen getragene Balkone und imposante viktorianische Fassaden, vor denen protzige Sportwagen parken – die an Kensington Gardens grenzende Wohngegend gehört zweifellos zu den begehrtesten und teuersten in London.

Der Kensington Palace steht heute zum Teil Besuchern offen und lockt derzeit mit der aufsehenerregenden Ausstellung „Crown to Couture“. Sie zeigt, wie die königliche Mode der georgianischen Epoche die zeitgenössische Mode auf den angesagtesten roten Teppichen und Shows der letzten Jahrzehnte für Stars wie Lizzo oder Lady Gaga inspiriert hat.

Balsam für Leib und Seele

Nur wenige Minuten zu Fuß sind es zur pompösen Royal Albert Hall und dem Victoria & Albert Museum. Wer will, kann sich auch auf die Suche nach alltäglichen Orten aus dem Leben der Königsfamilie wie den Chepstow Villas-Kindergarten machen, den William und Harry besucht haben. In Kensington gibt es viele Pubs und Cafés. Über manche munkelt man, dass der ein oder andere Royal hier bereits auf einen Drink vorbeischaute. Meghan, die Duchess of Sussex, etwa soll in ihrer Londoner Zeit in der Stables Bar des Hotels The Milestone gesichtet worden sein. Von dem noblen Boutique-Hotel blickt man direkt auf die angrenzenden Kensington Gardens und den Palast.

Charles III. und Camilla: Das großherzogliche Paar ist bei der Krönung dabei In einem Monat findet das wohl wichtigste Event des Jahres in London statt: die Krönung von König Charles III. Doch wer ist dabei? Und was passiert genau am 6. Mai?

Königlich und gemütlich zugleich geht es beim Afternoon Tea im The Milestone zu. Schon am frühen Nachmittag werden im viktorianischen Salon zu traditionellem Earl Grey und Apfel-Zimt-Tee auf eleganten Etageren Räucherlachs-Sandwiches, französische Törtchen und Scones mit Erdbeermarmelade und Cornish Clotted Cream gereicht. Zum Coronation Afternoon Tea gibt es sogar ein eigenes royales Menü, bei dem auch das Feingebäck Krönchen tragen wird.

2 Beim berühmten Afternoon Tea werden nebst Earl Grey auch Räucherlachs-Sandwiches und Scones mit Erdbeermarmelade und Cornish Clotted Cream serviert. Foto: Winfried Schumacher

um weitere Bilder zu sehen. Beim berühmten Afternoon Tea werden nebst Earl Grey auch Räucherlachs-Sandwiches und Scones mit Erdbeermarmelade und Cornish Clotted Cream serviert. Foto: Winfried Schumacher In der gemütlichen Atmosphäre des Teesalons lässt es sich typisch britisch entspannen. Foto: Winfried Schumacher

Ob Charles III. und Camilla im fernen Buckingham-Palace oder Windsor auch genauso nach Vorbild der Duchess bisweilen ganze Nachmittage verstreichen lassen? Und ob der neue König dabei bisweilen auch an seine bewegten Jahre in Kensington zurückdenkt? Der vor dem Trubel in den Teesalon Geflüchtete darf sich hier jedenfalls ein klein wenig wie ein Monarch fühlen – zumindest ein paar royale Nachmittagsstündchen lang.



