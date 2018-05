"Tattoo Convention": Faszination der Nadel

Während der "Tattoo Convention" in Kirchberg zeigen zahlreiche Aussteller am Pfingstwochenende erneut ihr Können.

Wer mit einem Tattoo liebäugelt, kann sich am Wochenende inspirieren lassen - oder gleich zur Tat schreiten.

(NW) - Bei Tätowierungen scheiden sich die Geister: Die einen finden sie unmöglich, die anderen umso faszinierender. Ideen für Hautverzierungen gibt es auf der diesjährigen "Tattoo Convention" in der Luxexpo The Box jedenfalls in allen erdenklichen Varianten.



Während die letzte Ausgabe des Veranstalters ausschließlich den weiblichen Künstlerinnen gewidmet war, kommen nun auch wieder die Herren mit der Nadel zum Zuge ...