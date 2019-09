Sur la route, champagne pour tout le monde

En Côte des Bar il existe une route qui fait mousser le champagne – en 2020, elle trinquera à son quart de siècle.

par Pierre Wiame

Ils se sont mis un chapeau blanc sur la tête, genre Borsalino, et passé une pochette autour du cou faisant office de porte-flûte. À l'Office du tourisme de Bar-sur-Seine, au Sud de Troyes, ce kit original a fait fureur.

Nous sommes au cœur de l'été et ils sont au moins 20.000, locaux et touristes, à s'élancer sur la Route du Champagne en fête, à ne pas confondre avec la Route touristique, permanente celle-là. Certains ont même traversé l'Atlantique pour prendre part à cette gargantuesque et exclusive partie de Champagne.

Sur le torse de ces épicuriens totalement immergés dans leur élément, la fine flûte en verre se balance aux côtés d'un carnet de dégustation. À l'intérieur, 17 caves numérotées à découvrir, réparties entre cinq villages de la vallée de l'Arce en Seine, et autant de vignerons ravis de faire passer à ces routards en goguette un moment d'exception chez eux. C'est que ces maîtres de la vinification ont sous le coude, et à gogo, des têtes de cuvées à faire mousser un dîner d'État, des millésimés à rendre amoureux, des grands crus bruts et même du rosé de saignée pour le dessert.

«C'est le plus grand événement en Champagne» s'exclament les organisateurs de Cap'C, une association de bénévoles qui, les 1er et 2 août 2020, tracera une 25e route à travers cette côte sémillante de l'ancestral vignoble champenois, un ensemble de 34.000 ha entré depuis 2015 dans le patrimoine mondial de l'Unesco.



Une seule envie guide les récoltants-manipulants, négociants ou coopérateurs qui ont inventé ce concept œnotouristique annuel à prix démocratique (un passeport à 25 € pour lever au minimum 17 flûtes): bien que contrôlée, promouvoir davantage l'appellation Champagne, car «il n'est Champagne que de la Champagne» ont-ils gravé dans les astres.

Protéger l'identité des bulles mais pas seulement, y inclure le savoir-faire des hommes et des femmes qui assemblent passionnément les cépages, et leur terroir de tradition aux vignes palissées sur des flancs de coteaux bénis des dieux.



Le Champagne! Ce vin de roi doré et jouissif, que l'on aime frappé ou pas, dont on fait sauter les bouchons pour marquer les occasions, grandes ou rares, «et qu'on doit arrêter de croire réservé à une élite et boire plus souvent», s'enflamme Vincent Barbe, un jeune vigneron de Ville-sur-Arce, issu d'une famille élaborant, avec humilité et sagesse, un brut de tradition depuis 1982.

Même assombrie d'une averse, cette effervescente route d'été rayonne du bonheur de l'instant présent savouré à l'envi. C'est la force et la magie de ces bulles, sitôt libérées, d'illuminer de banals moments. L'ambiance est celle d'une garden party populaire baignant dans la fraîcheur et la musique, jazzée, divagante, entraînant à porter des toasts à la terre entière.

La foule joyeuse s'aventure et s'attarde sans compter dans ce parcours rural rendu piétonnier avant de suspendre sa joie à une indistincte diversité de fruits frais jaunes et rouges réduits en notes volatiles et gourmandes.

Le champagne coule à flots, ce qui efface temporairement son caractère luxueux. Et tant pis pour ceux qui penseraient que les grands champagnes sont plus dorés et dynamiques en bouche que ceux humblement élaborés en famille, où l'art d'assembler la complexité aromatique se transmet de père en fils.

La Route du Champagne en fête a transformé chacune des 17 caves en (open) bar de plein air. Mais quand celle-ci franchit les grilles d'un château ou d'un domaine pour se poser dans l'ombre d'un parc arrosé, l'escapade ivre et pétillante vire à la villégiature enchantée.

Il ne faut pas bouder ce plaisir car les vignerons n'ont pas toujours été à la fête. «En 1957, sur sa déclaration de récoltes, mon père a mis néant. Il ne pouvait pas vivre de la vigne», se souvient Jean-Louis Normand, du domaine La Borderie, à Bar-sur-Seine. La faute au climat, au phylloxéra, à la mauvaise qualité des plants. Aujourd'hui, les ambassadeurs de cette Côte des Bar starisée sont légion.

Les 1er et 2 août 2020, ce 25e barnum du Champagne emportera la musique, la foule et sa douce ivresse, dans une autre vallée, chez d'autres vignerons, sur la rive gauche de l'Aube. La route tourne.

www.routeduchampagne.com / www.tourisme-cotedesbar.com

Essoyes, du côté des Renoir

La Champagne est intimement associée aux Renoir, une famille d'artistes qui a longtemps vécu à Essoyes. La maison où naquit le plus célèbre d'entre eux, Pierre-Auguste, le peintre impressionniste, vaut vraiment le détour, ainsi que le jardin et l'atelier où il a fait danser les couleurs et les lumières de la Champagne sur des toiles emblématiques de l'esprit du XIXe siècle, et de l'opulence des femmes. Sur la place de la Mairie, l'Espace culturel des Renoir est incontournable, pour ses expositions et comme point de départ d'un circuit de 1.200 mètres et d'une durée de deux heures environ permettant d'entrer dans l'intimité des Renoir.

Chaque année, en juillet, un dimanche ramène Essoyes à la Belle époque des Renoir, avec froufrous et flonflons, guinguette et musique, promenades de grands-bis dans les rues et pique-niques champêtres.

En 2019, Essoyes a largement commémoré le centenaire de la mort de Pierre-Auguste Renoir. Entre autres expositions, l'Espace Renoir raconte actuellement, et jusqu'au 29 septembre, «L'histoire du Cinéma et des Renoir, de 1895 à 1980». Cette exposition insolite présente l'impressionnante collection privée d'un amoureux local du cinéma, rassemblant projecteurs et affiches de films réalisés par un certain Jean Renoir. Une autre exposition se tient à la maison familiale des Renoir: «Evocation de l'exposition Renoir de 1934», par Paul Rosenberg, grand-père d'Anne Sinclair.

www.renoir-essoyes.fr