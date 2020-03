Trois jours «glissants» dans un grand domaine skiable interconnecté. Du mythique sommet bétonné de l’Alpe d’Huez au charme intimiste de quelques villages de pierre et de bois.

Sur l’Alpe d’Huez, grands vertiges et calmes blancs

Par Pierre Wiels

Addictive, la montagne. Quels que soient le pays et la station où l’on revient se recharger de son air pur, ses panoramas immaculés sont invariablement sublimes. Au plus haut, par temps clair, on a même le ciel à soi, et une mer étincelante de nuages paresseux pour horizon. Un paradis déchiqueté en bleu et blanc qui joue à «saute-frontières».

Redescendons dans la vallée, sur les fronts de neige. Nous sommes en France, au cœur des Alpes, dans la région de l’Oisans, du nom d’un massif et d’un territoire pas très connu de 19 communes gratifié d’un parc national, celui des Ecrins. A un peu plus de deux heures de l’aéroport de Lyon, et une heure de Grenoble, on chausse les skis à Auris-en-Oisans, à 1.600 mètres d’altitude.

Au cœur de l'Oisans, au pied de l'Alpe d'Huez, Villard Reculas, un village écrin à l'âme de la montagne. Photo: Odt Villard Reculas

Ce village n’est qu’un maillon du Grand Domaine Ski que nous abordons. Des remontées mécaniques le connectent à six autres villages et stations, la plupart pittoresques, dont Oz, Vaujany, Villard Reculas et, le plus illustre d’entre eux, qui les couronne tous, l’Alpe d’Huez. Cette station-phare a poussé sur les anciens alpages de l’humble village d'Huez. Sa renommée à voilure européenne, elle la doit au tour de France qui en a fait une de ses mythiques étapes de montagne. Le grand domaine interconnecté en met plein la vue: 250 bornes en pente se partageant 112 pistes, 66 remontées mécaniques, 10.000 ha dont 840 skiables.

L'authenticité d'Auris

Auris, l’authentique, prisée des familles, tranche avec l’Alpe d’Huez, branchée, bondée et tumultueuse. L’un de ses établissements d’altitude, à fleur de piste, s’annonce même de loin, d’une enseigne de foire, doucement fou. A «La Folie douce», les après-skis sont phénoménalement déboîtés, déhanchés et réchauffés de Génépi. Auris se suffit d’un hôtel deux étoiles rustique tandis que l’Alpe d’Huez a son Club Med’.

Son atout majeur? Sa quiétude. Les skieurs y plantent les bâtons à l’aise. Sur sa piste des Corniches, un géant, Jacques le bûcheron, le gros bras du coin, jamais sans sa hache et sa chemise à carreaux rouge, retient les amateurs de selfies. Ce personnage photogénique n’est qu’une des figures jalonnant un parcours ludique haut en couleurs saupoudré d’attractions en tous genres: bosses, virages relevés, tunnels à traverser, slalom, canyons etc.

Le plateau des lacs du Grand Domaine Ski propice à la pratique du ski de fond, ou de la marche nordique. Foto: Pierre Wiels

On laisse là la piste de ce sympathique bûcheron pour filer sur l’autre versant, à l’ombre, du côté d’Oz. Cette station, un flocon plus chic, se pique d’être piétonnière et de tutoyer l’Alpe d’Huez, dont elle est directement reliée par télécabine. A Oz, chose rare, l’office du tourisme propose de découvrir l’une ou l’autre coulisse de cette activité économique majeure: l’usine à neige (artificielle) et le garage des dameuses, ces monstres à chenilles remettant toutes les pistes à plat en nocturne.

Retour au sommet, pour quelques instants d’ivresse. Par temps clair, à 3.300 mètres d’altitude, le Grand domaine fait à tous le cadeau somptueux de son Pic Blanc, et de ses 360 degrés à contempler. Piétons et skieurs s’accoudent à ce balcon de rêve sur la chaîne des Alpes. Au rayon des curiosités à ne pas rater, le guide Michelin a mis trois étoiles à cette carte postale panoramique des plus beaux sommets de France et d’au-delà.

Du côté de Villard Reculas et de Vaujany, nos skis tourne en promenade musardante dans la nature. La piste n’est plus une autoroute, elle est rentrée en forêt et bordée de sapins. On glisse à travers un silence cristallin où ne résonne que le murmure d’une rivière. Les skieurs moins sportifs mais plus observateurs apercevront des chamois évoluer sur les pentes abruptes avec légèreté.

Ces stations-villages sont les deux coups de cœur de ce domaine. «Chez nous, pas d’immeubles, pas de barres bétonnées» s’exclame Yann Kerguélen, directeur de l’Office du tourisme de Villard Reculas. La doctrine architecturale «Pierre et Bois», rigoureusement appliquée, y marie à merveille l’ancien et le neuf. Une petite église par ci, quel- ques chalets par là, d’un charme absolu. À Villard, il n’y a qu’une quarantaine d’habitants à l’année.

Un peintre planterait son chevalet en surplomb de ces clochers montagnards givrés et endormis. «Chez nous, on vient paisiblement fêter des Noël blancs», renchérit Victoria Vauchez, de l’office du tourisme de Vaujany. De toutes les stations, Vaujany est la plus huppée. Elle a son cinéma à deux séances et une vieille bâtisse métamorphosée en hôtel quatre étoiles, le «V», y ouvrira bientôt ses portes.

Si la montagne en hiver nous émerveille de ses sommets scintillant sous la neige, et nous grise de sensations vivifiantes sur ses flancs, elle nous rafraîchit l’été, quand ses alpages se sont remis au vert et recommencent à sonner au cou des vaches. Les épisodes caniculaires se multipliant, la balade d’altitude gagne en notoriété. «Le vrai potentiel de développement, c’est en été qu’il se trouve» souligne Sébastien Pomini, directeur de l’office du tourisme d’Oz-en- Oisans.

Ainsi, de juin à septembre, au départ des stations d’Oz et de Vaujany, des remontées mécaniques sont ouvertes pour emmener au sommet promeneurs et amateurs de vélo tout terrain alpin. Ils redescendront dans les verdoyantes vallées par des pistes bucoliques. Ceux préférant l’émotion à la sensation pédaleront sur un plateau fleuri de lacs d’un bleu fondant. Et puis, tôt ou tard, une après-midi de juillet, toute l’Alpe d’Huez frissonnera à nouveau de l’arrivée à son sommet, sous les vivats de la foule, du Tour de France centenaire.