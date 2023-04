Für alle, die dem Osterhasen in Sachen Nestbefüllung ein wenig unter die Arme greifen wollen, hat die Redaktion einige Tipps parat.

Mehr als nur Eier

Süße Geschenkideen fürs kommende Osterfest

(LW) - Der Osterhase und seine Kollegen - in Australien ist etwa mittlerweile auch ein Beuteltier mit Geschenken unterwegs - hat vor dem Feiertag alle Hände oder besser gesagt Pfoten voll zu tun: Er muss noch Eier bemalen und sich um die Schokoladeneier und -abbilder seiner selbst kümmern. Ein wenig Hilfe kann da wohl nicht schaden, oder? Wer dem kuscheligen Gabenbringer Arbeit abnehmen will, sollte sich von den hier gezeigten Produkten inspirieren lassen. Aber aufgepasst: Nicht alle der Geschenke passen in das liebevoll drapierte Osternest. Einige könnten sogar selbst als Nester dienen ...

Ein rockiger Zeitgenosse

Seife von Lush Foto: Hersteller

Er duftet zwar nach Bonbons, aber eigentlich ist er ein total cooler Typ: Seife „Rockstar Rabbit“ von Lush, um 8 Euro.

Für jeden Geschmack

Geschenkbox von Leonidas Foto: Hersteller

Hier heißt es: Bitte gleich mehrmals zugreifen! Geschenkbox von Leonidas mit Schokoladeneiern in verschiedenen Geschmacksrichtungen, 300 g um 17 Euro.

Im Hoppelpack

Eisbecher von Picard Foto: Hersteller

Perfekt für den kleinen und süßen Hunger zwischendurch: Eisbecher in Geschmacksrichtung Schokolade von Picard, 2 Stück um 5 Euro.

Ein Ei wie kein anderes

Tasche von Simone Rocha Foto: Mytheresa.com

Dieses Ei lässt sich nicht vernaschen: mit Kunstperlen verzierte Tasche „Fabergé Egg“ von Simone Rocha, um 1.030 Euro über Mytheresa.com.

Kleine Überraschung

Spielzeug von Lilliputiens Foto: Hersteller

Wenn Kinder an der Schleife ziehen, schlüpft sogleich ein plüschiger neuer Freund: „Tanzende Eier“ von Lilliputiens, jeweils um 18 Euro.

Goldener Gabenbringer

Brosche von Anne-Marie Herckes Foto: Hersteller

Auch die Modefans finden am Ostersonntag etwas in ihrem Nestchen: Hasenbrosche von Anne-Marie Herckes, um 59 Euro.

Trompe d'oeuf

Große Pralineneier von Genaveh Foto: Hersteller

Erst schälen, dann das schmackhafte Innenleben ohne reue Genießen: gefüllte Pralineneier von Genaveh, vier Stück um 30 Euro.

Kuscheliger Begleiter

Plüschhase von Tartine et Chocolat Foto: Mytheresa.com

Wenn der Osterhase zu Hause einzieht, kann er nur aus Plüsch sein: Kuscheltier „Baby Augustin“ von Tartine et Chocolat, um 60 Euro über Mytheresa.com.

Ein echter Hasenfuß

Socken mit Motivbestickung Foto: Falke

Damit die Kleinen an Ostern nicht nur Schokolade im Nestchen finden: bestickte Socken mit Hasen- oder Karottenmotiv von Falke, ab jeweils 14 Euro.

Ei, was bist du schön

Gesichtspflege von Babor Foto: Hersteller

Nach der Fastenzeit folgen nun die Beauty-Wochen: vierzehn Gesichtspflege-Ampullen von Babor im Kalenderformat, um 50 Euro.

Hand am Hasen

Tasche von Loewe Foto: Breuninger.com

Ein Haustier, das wenig Pflege benötigt, aber häufig ausgeführt werden will: Tasche von Loewe, um 780 Euro über Breuninger.com.

