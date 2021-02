Südafrika: Safaris über Zoom

Liveübertragungen aus der Savanne boomen im Corona-geplagten Südafrika.

Von Marcus Schönherr

Der Löwe kaut an seiner Beute. Fasziniert schauen die Touristen dem Spektakel in der Savanne zu, während sie ihrem Guide Fragen stellen. Der Mann in Khakiuniform antwortet pflichtbewusst. Und dann ist die Übertragung auch schon vorbei. In Afrika blühen während des weltweiten Corona-Lockdowns virtuelle Safaris: Statt im Geländewagen durch den Busch zu fahren, erleben Besucher die Tierwelt Afrikas von ihrem Sofa aus.

Eine „private geführte Safari virtuell in Ihrem eigenen Wohnzimmer“ verspricht etwa das Reiseunternehmen andBeyond ...