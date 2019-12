"StijlMarkt": eine Halle voll kreativer Ideen

Schmuck, Kleidungsstücke und Dekoartikel: Auf dem "StijlMarkt Luxemburg" präsentieren junge Künstler am Wochenende ihre Kreationen.

Schmuck, Kleidungsstücke und Dekoartikel: Auf dem "StijlMarkt Luxemburg" präsentieren junge Künstler am Wochenende ihre Kreationen.

(SH) - Auffällige Accessoire, exklusive Dekoartikel oder ausgewählte Leckereien: Wer auf der Suche nach einem besonders kreativen Geschenk für Weihnachten ist oder sich einfach nur von Ideen und Produkten fernab des Mainstreams aus den Bereichen Mode, Accessoires, Design und Dekoration inspirieren lassen will, ist an diesem Wochenende auf dem "StijlMarkt Luxemburg" an der richtigen Adresse. Rund 100 junge Künstler präsentieren dort ihre Produkte.

Der "StijlMarkt Luxemburg" findet auch am Sonntag nach von 11 bis 18 Uhr in der Hall Victor Hugo in Luxemburg-Limpertsberg statt. Besucher können nicht nur bei rund 100 Ausstellern aus der Kreativwirtschaft shoppen, sondern sich auch an einigen Workshops beteiligen. Karten sind an der Tageskasse für 7,50 Euro erhältlich. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Hootli: Mit Häkelnadel und Garn Martine Schroeder aus Howald stellt modische Accessoires für das luxemburgische Unternehmen Hootli in Heimarbeit her.

Das "StijlMarkt"-Event gibt es in ähnlicher Form in deutschen Großstädten wie Frankfurt und München bereits seit zehn Jahren.