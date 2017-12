(mij) - Musicaldarsteller Steven Klopp ist Mitglied des Showteams der „MS Artania“. Für den 26-Jährigen, der zunächst in Luxemburg und dann in Wien ausgebildet wurde, ist das Engagement auf der „MS Artania“ die erste Anstellung auf einem Schiff.

Steven Klopp, wie gefällt Ihnen das Leben auf Hoher See?

Es ist toll, denn man reist an Orte, an die man in meinem Alter sonst nicht kommt, außer vielleicht mit den Eltern ...