Startschuss für die „Luxembourg Fashion Week“

Am Samstagabend startete in der Hall Fondouq die vierte Ausgabe der Luxemburger Modewoche mit einem großen Defilee.

(Sch) - London, Mailand, New York - bei diesen Städten denkt man sofort an Modemetropolen. Dass aber auch das Großherzogtum modisch einiges zu bieten hat, davon konnten sich die Besucher der „Luxembourg Fashion Week“ an diesem Wochenende überzeugen.

Die Modedesignerinnen Milli Maier (l.) und Tessy Antony-de Nassau Floessel (r.).

In der Hall Fondouq in Düdelingen fand nämlich der Auftakt zur vierten Modewoche des Großherzogtums statt. Designer und Marken wie Human Highness (Tessy Antony-de Nassau Floessel und Milli Maier), Francini K (Francine Keiser), Moajaza (Anushka Prakash), Zaady (Fabrice Zaady), Hermana Clothes (Audrey Schoepfer), Daniel Tarazona und Egle Ozyte stellten dem Luxemburger Publikum ihre Kreationen vor.



Ziel der Veranstaltung ist es, die Aktivitäten im Bereich der Mode- und Kunstindustrie zu fördern, aber auch das Engagement des Landes in deren Entwicklung zu unterstreichen. Weitere Informationen zum Programm der Fashion Week, die noch bis zum 9. Oktober andauert, gibt es hier.

