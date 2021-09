Für die Suppe oder die Fensterbank

Für Kreative Halloween-Dekoration basteln

Kürbisse, in denen zu Halloween Kerzen flackern, stellen der Legende zufolge den Betrüger Jack dar. Sein Geist soll auf ewig mit einer Laterne herumwandern. Um ihn vom Haus abzuhalten, werden am 31. Oktober Lichter in den hohlen Früchten aufgestellt. So geht es.