Der Sternekoch und TV-Juror spricht im Interview über die Faszination von Kochshows, sein Vorbild Alfred Biolek und die größten Publikumsaufreger.

Lifestyle 3 4 Min.

Zehn Jahre „The Taste“

Starkoch Alexander Hermann: „Der Löffel hat eigene Gesetze“

Der Sternekoch und TV-Juror spricht im Interview über die Faszination von Kochshows, sein Vorbild Alfred Biolek und die größten Publikumsaufreger.

Interview: Cornelia Wystrichowski



Ein komplettes Gericht, serviert auf einem einzigen Löffel: In der Kochshow „The Taste“ - bei der auch Léa Linster zweimal in der Jury saß - müssen die Kandidatinnen und Kandidaten Genüsse in Häppchenform kredenzen. Vom 3. Mai an zeigt der Privatsender Sat.1 eine neue Staffel des vor zehn Jahren gestarteten Formats. Starkoch Alexander Herrmann steht den Talenten dabei als Juror und Coach seit der ersten Folge zur Seite.

Alexander Herrmann, vor zehn Jahren startete die Kochshow „The Taste“, in der das Essen auf einem Löffel angerichtet wird. Was wäre auf einem Löffel, der Ihre Visitenkarte darstellen soll?



Auf meinem Löffel wäre unten ein bisschen Kartoffelstampf, darauf eine zart gegarte weiße Spargelspitze, etwas Abrieb von der Zitrone, Meersalz, ein paar Tropfen Zitrone am Rand, und darüber in Nussbutter gebräunte Brösel. Wenn man dieses Gericht auf einem Teller anrichten würde, könnte man noch etwas Frittiertes von der Kartoffel dazutun, aber das ist auf dem Löffel eher schwierig.

Warum?

Es ist ähnlich wie beim DFB-Pokal: Der Taste-Löffel hat eigene Gesetze. Man hält ihn an die Nase, riecht daran, und dann würde man in diesem Fall zuerst den Fritteusengeruch der Kartoffel riechen. Das ist nicht schön. Den Löffel muss man verstehen lernen, und je schneller das geht, umso weiter kommst du in der Show. Diese Reise machen alle unsere Kandidaten.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die Kandidaten wie Bassim ... Foto: SAT.1/Jens Hartmann

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Kandidaten wie Bassim ... Foto: SAT.1/Jens Hartmann ... oder Yvonne geraten beim Kochen ins Schwitzen. Foto: SAT.1/Jens Hartmann Den Geschmack bereits auf der Zunge: Kochprofi Alexander Hermann freut sich auf die Kostproben, die in jeder Folge zubereitet werden. Foto: SAT.1/Jens Hartmann

Sie sind als Coach und Juror von Anfang an dabei. Wie schwierig ist es im Fernsehen zu vermitteln, wie etwas schmeckt?

Ich sag’ mal salopp: „The Taste“ ist keine Kochshow, sondern es ist eher eine Ess-Show. Wir reden darüber, was auf einem Löffel alles schön war und was vielleicht gestört hat. Und da wir vier Juroren sind, beschreibt jeder das Gericht ein bisschen anders.

Die nicht verbrauchten, noch verpackten Lebensmittel werden an die Tafel gespendet.

Ist es nicht seltsam, dass Menschen so gerne Kochshows gucken, obwohl daheim immer weniger gekocht wird?



Ich selber kann nicht behaupten, dass ich die Welt noch verstehe, gerade wenn es um das politische Geschehen geht. Wir sind alle wahnsinnig informiert, aber es ist schwer, das alles aufzunehmen. Denken Sie an die Klimakrise. Man hat doch den Eindruck, dass man nichts mehr richtig machen kann. Darf ich noch ein Auto mit Verbrennermotor fahren? Wo werden meine Klamotten produziert? Man braucht Orientierung.

Und da kommt der Megatrend Kochen im Fernsehen ins Spiel: Da siehst du als Zuschauer ein Stück Brot, eine Tomate, ein Stück Bio-Fleisch, und du siehst genau, ob da was in der Pfanne anbrennt oder nicht. Du musst nicht rätselraten. Das vermittelt, philosophisch gesagt, ein Gefühl der Wahrhaftigkeit.

Welchen Fernsehkoch hatten Sie früher als Vorbild?

Ich bin mit Max Inzinger aufgewachsen, der in der ZDF-Sendung „Drehscheibe“ gekocht hat – die durfte ich mit meiner Mutter schauen. Er hat ja diesen Satz geprägt: „Ich habe da schon mal was vorbereitet.“ Wer mich aber vor allem inspiriert hat, war Alfred Biolek. Er hat gesagt: „Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht, aber mir schmeckt es, ich mach’ das so.“ Das war eine Befreiung für alle, die daheim gekocht haben.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Alfred Biolek hat mal über seine Kochsendung gesagt, dass es Zuschauerproteste hagelte, wenn er den Kochlöffel ableckte und ihn dann zurück in den Topf steckte. Ist das bei „The Taste“ auch so?

Das ist und bleibt immer noch der größte Aufreger. In der Tat habe ich schon selber mit einem Probierlöffel gekostet und bin dann mit demselben Löffel nochmal rein in die Vinaigrette. Das passiert immer mal wieder. Zu Hause macht das doch auch jeder. Sehr oft werden wir auch gefragt: Was ist mit den Lebensmitteln, die übrig bleiben?

Die Shootingstars am Gastro-Himmel Luxemburgs Caroline Esch und Valérian Prade verzichten in ihrem Restaurant in Kayl komplett auf Gluten. Nun wurde das „Pavillon Eden Rose“ von höchster Stelle ausgezeichnet.

Und was antworten Sie darauf?

Wir schmeißen nix weg. Alle gekochten Reste, die nach dem Servieren der Löffel übrig bleiben, werden von den Teams aufgegessen. Also von den Kandidaten und Kandidatinnen, aber zum Beispiel auch von den Kameraleuten, die sind ja auch neugierig, wie es schmeckt. Und die nicht verbrauchten, noch verpackten Lebensmittel werden an die Tafel gespendet.

Bei „The Taste“ machen Kochprofis und Amateure mit. Welche Fehler machen die Hobbyköche häufig?

Wenn ich sage „Nimm ein bisschen Küchenkrepp“, zum Beispiel, um etwas nach dem Anbraten abtropfen zu lassen – da nimmt der Profi fünf, sechs Lagen, aber der Hobbykoch nur ein Blatt. Das saugt doch nichts weg! Das machen die Profis besser.

Konnten die bisherigen Gewinner ihren Sieg auch als Sprungbrett für eine kulinarische Karriere nutzen?

Natürlich ist dir keine große Karriere gesichert, nur weil du gewinnst. Wie es danach weitergeht, hängt von vielen Faktoren ab. Wenn du etwa sehr ländlich wohnst und gewinnst, bist du in deiner Heimat bekannt, aber es gibt vielleicht weniger Firmen, die dich buchen könnten. Die Teilnahme bei „The Taste“ macht aber auf jeden Fall etwas mit dir: Du kriegst einen ganz speziellen Blick auf dich selbst, das Selbstwertgefühl wächst und du weißt dich danach besser einzuschätzen.

Zur Person Alexander Herrmann kam 1971 im fränkischen Kulmbach zur Welt und wuchs in einer Hoteliersfamilie auf. Seine Eltern starben bei einem Autounfall, als er neun Jahre alt war. Nach seiner Kochlehre wurde Herrmann Küchenchef des familieneigenen „Romantik Posthotels“ im fränkischen Wirsberg, dessen Gourmetrestaurant inzwischen vom Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde. 2017 eröffnete er in Nürnberg außerdem zwei weitere Restaurants. Im Fernsehen machte sich Herrmann ab 1997 als Teammitglied der Show „Kochduell“ einen Namen. Der umtriebige Franke war auch schon mit einer eigenen Bühnenshow auf Tournee und hat neben mehreren Kochbüchern eine Autobiografie veröffentlicht. Er ist in dritter Ehe verheiratet, hat zwei Kinder aus erster Ehe und lebt in Wirsberg in Oberfranken.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.