(tg/MB) - Seit SsangYong vor rund fünf Jahren den Neustart in Europa gewagt hat, geht es für den koreanischen Hersteller in kleinen Schritten bergauf. Der mit dem Tivoli und dem XLV eingeleitete positive Trend soll sich jetzt mit der Neuauflage des Rexton fortsetzen.

Das SUV-Flaggschiff der vom indischen Mahindra-Konzern gesteuerten Koreaner wächst dafür buchstäblich über sich hinaus. Die vierte Generation streckt sich um immerhin zehn Zentimeter und kratzt nun mit 4,85 Metern beinahe schon an der Oberklasse der Geländewagen. Diesen Eindruck vermittelt das als Fünf- oder Siebensitzer lieferbare Modell auch optisch – auch im Innenraum: Schmuckes Leder mit auffälligen Nähten, hochwertige Kunststoffe und ein 9,2 Zoll großer Touchscreen stechen hier zumindest bei der Topversion ins Auge.

Und auf der Ausstattungsliste finden sich nun tatsächlich Positionen wie eine Spurführungshilfe, eine Notbremsautomatik oder eine Verkehrszeichenerkennung, die man bisher bei SsangYong vergeblich suchte. Und ja, auch die Smartphone-verrückten Koreaner können jetzt Apple CarPlay oder Android Auto.



Unter dem Blech folgt allerdings eine gewisse Ernüchterung: Dass der Rexton auf einem klassischen Leiterrahmen steht, mag man den Koreanern noch durchgehen lassen. Schließlich reklamieren sie für sich genau wie Jeep in den USA und Land Rover in Großbritannien als reine SUV-Marke ernsthaftere Absichten als Kia und Co. und wollen sich nicht mit halbgaren Crossovern zufriedengeben. Deshalb gibt es für den Rexton auch eine echte Untersetzung. Da aber nicht jeder Rexton-Fahrer unbedingt einen Allradantrieb braucht, gibt es den Koreaner alternativ auch mit reinem Heckantrieb.



Bei den Motoren geht es wie beim Aufbau recht klassisch zu. Zur Auswahl stehen ein 2,2-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 133 kW (181 PS) Leistung und ein 165 kW (225 PS) starker 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner. Wunder an Kraft und Komfort darf man von beiden Triebwerken nicht erwarten. Für den SUV-Alltag reicht die Leistung aber völlig aus.



Was dem Rexton im Vergleich zu manchem Wettbewerber vielleicht an Leistung fehlt, macht er in einer anderen – für Fahrzeuge seiner Klasse nicht unerheblichen – Kategorie wieder wett. Je nach Antriebskonfiguration kann er nämlich bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen und erweist sich damit als echtes Zugpferd.