Spott über Ende der Modemarke von Trumps Tochter

Das Ende der Modemarke von Amerikas „First Daughter“ Ivanka Trump sorgt im Netz für allerhand Schadenfreude.

(dpa) - Das Ende der Modemarke von Amerikas „First Daughter“ Ivanka Trump sorgt im Netz für allerhand Schadenfreude. „Eine Schweigeminute für all die verlorenen Jobs in China“, twitterte der US-amerikanische Komiker John Fugelsang über die größtenteils in Asien hergestellte Kleidung der Tochter von US-Präsident Donald Trump.

Ivanka Trump is immediately shutting down her fashion line so a moment of silence please for all those Chinese jobs lost. — John Fugelsang (@JohnFugelsang) July 24, 2018

„Gescheiterte Unternehmen liegen ja in der Familie“, bemerkte ein anderer Nutzer auf zahlreiche Pleiten in Donald Trumps Karriere als Geschäftsmann anspielend. „Failing Ivanka“ - versagende Ivanka, schrieben andere: Das Attribut benutzt auch ihr Vater gerne in Tweets, etwa über Medien, die ihn kritisieren.

‘Womp womp’: The internet dances with glee as ‘failing’ Ivanka Trump shutters her fashion… https://t.co/6kLDKj4QuR pic.twitter.com/eMTnpsl0vu — Zesty Left Wing News (@zesty_leftwing) July 25, 2018

Ivanka Trump hatte am Dienstag angekündigt, die Marke einzustellen, aus der sie sich bereits nach der Wahl ihres Vaters offiziell zurückgezogen hatte. „Ich weiß, dass mein Fokus in der absehbaren Zukunft auf meiner Arbeit in Washington liegen wird“, teilte sie am Dienstag US-Medien zufolge mit.