Der bayrische Automobilhersteller BMW hat das Modellprogramm des neuen 2er Active Tourer um zwei Plug-in-Hybrid-Varianten erweitert.

Lifestyle 3 4 Min.

Im Redaktionscheck

Der 2er Active Tourer ist ein sportlicher Allrounder mit der Kraft der zwei Herzen

Der bayrische Automobilhersteller BMW hat das Modellprogramm des neuen 2er Active Tourer um zwei Plug-in-Hybrid-Varianten erweitert.

Von Marc Willière

Mit dem 2er Active Tourer betrat BMW vor nunmehr fast neun Jahren Neuland. Frontantrieb und quer eingebaute Motoren machten Platz für flexible Innenraumkonzepte, höhere Sitzpositionen und ein großes Kofferraumvolumen. Als zweites Modell nach dem i8 lief der „multifunktionale Personentransporter auf kompakten Grundmaßen“ ein Jahr später auch mit der Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor plus Steckdosenanschluss vom Band. An diese Vorgaben hält sich auch die vor Jahresfrist gestartete zweite Generation des sportlich angehauchten Familienvans aus München: Zu den vier Varianten mit Motorleistungen von 100 kW (136 PS) bis 160 kW (218 PS) gesellen sich nun auch zwei Plug-in-Hybrid-Modelle, die für ein zusätzliches Plus an Effizienz und Fahrfreude sorgen sollen.

Mit seinen Verbrennungsmotoren der aktuellen Generation und der jüngsten Ausführung der 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie verfügt der neue BMW 2er Active Tourer bereits seit seiner Markteinführung über ein fortschrittliches Antriebsportfolio. Die Hybrid-Systeme kombinieren einen Dreizylinder-Ottomotor mit BMW TwinPower Turbo Technologie, der die Vorderräder antreibt, mit einem auf die Hinterräder wirkenden Elektromotor, der ebenso wie die tief im Fahrzeugboden angeordnete Hochvoltbatterie der fünften Generation der eDrive-Technologie entstammt. Der daraus resultierende hybrid-spezifische Allradantrieb will in allen Fahrsituationen ein Höchstmaß an Sportlichkeit, Fahrstabilität und Traktion gewährleisten.

Gesteigerte elektrische Reichweite

Der Antrieb des BMW 230e mobilisiert eine Leistung von bis zu 240 kW (326 PS) – gemeinsam erzeugt vom Verbrennungsmotor mit bis zu 110 kW (150 PS) und dem elektrischen Antrieb mit bis zu 130 kW (177 PS). Damit will das stärkere der beiden Plug-in-Hybrid-Modelle in 5,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h spurten. Seine elektrische Reichweite beträgt 82 bis 93 Kilometer gemäß WLTP.

Im Interieur punktet der komfortable Crossover aus München mit viel Platz und einem stimmigen Design. Foto: Fabian Kirchbauer Photography/BMW

Mit einer Höchstleistung von bis zu 180 kW (245 PS) – gemeinsam erzeugt vom Verbrennungsmotor mit bis zu 100 kW (136 PS) und dem elektrischen Antrieb mit bis zu 80 kW (109 PS) – ermöglicht das Plug-in-Hybrid-System des BMW 225e xDrive Active Tourer eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 6,7 Sekunden. Mit Werten zwischen 83 und 92 Kilometern gemäß WLTP kommt es auch auf eine im Vergleich zur vorherigen Modellgeneration deutlich gesteigerte elektrische Reichweite.

Verdoppelt wurde die maximale Ladeleistung bei der Benutzung einer Wallbox oder öffentlichen Ladesäule. Sie beträgt nunmehr 7,4 kWh. Damit können die Hochvoltbatterien der beiden Plug-in-Hybrid-Modelle innerhalb von 2,5 Stunden von null auf 100 Prozent ihrer Kapazität geladen werden.

Mit einer voll aufgeladenen Batterie und einem vollen Tank legt der kompakte Allrounder mindestens 800 Kilometer zurück.

Die Kombination aus Benzin- und Elektromotor bietet Autofahrern wie gehabt ein Maximum an Flexibilität. Bei Bedarf können sie kurzzeitig umweltfreundlich unterwegs sein, brauchen aber nicht beständig den Stromverbrauch im Auge zu behalten: Mit einer voll aufgeladenen Batterie und einem vollen Tank (45 Liter) legt der kompakte Allrounder mindestens 800 Kilometer zurück. Dabei ist der BMW 2er im rein elektrischen Modus beinahe lautlos unterwegs und verfügt daneben über zusätzliche Power bei der Beschleunigung durch den Elektromotor. Die Schaltung zwischen den Antrieben erfolgt automatisch und ist nicht zu spüren.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Der Familienvan bleibt BMW-typisch sportlich angehaucht. Foto: Fabian Kirchbauer Photography/BMW

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Familienvan bleibt BMW-typisch sportlich angehaucht. Foto: Fabian Kirchbauer Photography/BMW Der Familienvan bleibt BMW-typisch sportlich angehaucht. Foto: Fabian Kirchbauer Photography/BMW Der Familienvan bleibt BMW-typisch sportlich angehaucht. Foto: Fabian Kirchbauer Photography/BMW

Interessant ist immer wieder der Vergleich der Werksdaten mit der Wirklichkeit beim Verbrauch und bei der elektrischen Reichweite. 2,6 Liter Sprit gönnt sich unser Testwagen mit dem schwächeren Plug-in-Hybrid-System und liegt damit deutlich über den Angaben des Herstellers (siehe technische Daten). Nicht so der Stromverbrauch, den der Bordcomputer lediglich mit 13,2 kWh nach 100 Kilometern angibt. Aber nur 63 Kilometer davon will der BMW 2er Active Tourer bei bedächtiger Fahrweise und überwiegend innerorts rein elektrisch zurückgelegt haben.

Dynamisch und kraftvoll

BMW bringt den Wasserstoff-Prototypen iX5 nach Luxemburg BMW betont trotz stärkerem E-Fokus immer wieder seine Technologieoffenheit. Der aktuelle Wasserstoff-Prototyp iX5 Hydrogen belegt dies eindrücklich.

Abgesehen davon präsentiert sich die zweite Generation des 2er Active Tourer mit der Kraft der zwei Herzen moderner bei gleichzeitig leicht gewachsenen Dimensionen. Im Vergleich zum Vorgängermodell sorgen die Fahrzeugfront mit der aufrecht stehenden Niere und den flachen Scheinwerfern, die deutlich flacher angestellten A-Säulen sowie die schmalen C-Säulen für eine dynamische Ausstrahlung, während die breite Schulterpartie das Heck kraftvoll wirken lässt.

Bei der grundlegenden Neugestaltung des Cockpits hat sich BMW am Innenraumkonzept des Technologie-Flaggschiffs BMW iX orientiert. Daneben wartet der qualitativ hochwertig verarbeitete Kompaktvan mit reichlich Platz auf. Zur unkomplizierten Funktionalität im Alltag und auf Reisen tragen unter anderem die vielfältig justierbaren Fondsitze bei.

Vor allem aber bleibt der Familienvan markentypisch sportlich angehaucht und bietet gleichzeitig einen in jeder Situation überzeugenden Fahrkomfort. Die Voraussetzungen dafür wollen die Münchner mit der gewichts- und steifigkeitsoptimierten Bauweise der Karosserie, dem langen Radstand und den gegenüber dem Vorgängermodell vergrößerten Spurweiten geschaffen haben. Technische Verbesserungen beziehungsweise Weiterentwicklungen haben BMW zufolge ihrerseits sowohl für eine Steigerung von Lenkpräzision und Agilität als auch eine Optimierung von Traktion und Fahrstabilität gesorgt.

Technische Daten Motoren: 1,5-Liter-Dreizylinder-Turbo-Benziner und Elektromotor; Leistung Verbrenner: 100 kW (136 PS) bei 4.400-6.500 U/min; Leistung E-Antrieb: 80 kW (109 PS); Systemleistung: 180 kW (245 PS); Gesamtdrehmoment: 477 Nm; Batterie: Lithium-Ionen; Kapazität: 16,3 kWh; elektrische Reichweite (WLTP): 83-92 Kilometer; Kraftübertragung: Sieben-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb; L x B x H: 4.386 x 1.824 x 1.576 Millimeter; Leergewicht: 1.900 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 406-1.405 Liter; Beschleunigung 0-100 km/h: 6,7 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h (rein elektrisch: 140 km/h); Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): 0,6 bis 0,8 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 14,2 bis 15,8 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (WLTP): 14-18 g/km; Preis: ab 42.901 Euro

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.