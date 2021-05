Selbst Couch-Potatoes hält es derzeit nicht mehr auf ihren Plätzen - unter anderem aufgrund dieser sportlichen Fashion-Must-haves.

Sportlich und modisch in den Frühling

Sportlich und modisch in den Frühling

Michael JUCHMES Selbst Couch-Potatoes hält es derzeit nicht mehr auf ihren Plätzen - unter anderem aufgrund dieser sportlichen Fashion-Must-haves.

Ob im Gym, in den eigenen vier Wänden oder in der freien Natur - das Thema Fitness wird derzeit ganz groß geschrieben. „Ich gehe jede Woche zwei Mal mit meinem Freund, der mich motiviert, ins Fitnessstudio“, erklärt Influencerin Natascha Bintz, die großen Wert auf die Themen Sport und Ernährung legt. „Dies hilft mir nicht nur dabei, einigermaßen in Form zu bleiben, sondern auch abzuschalten.“

Ins Gym fährt sie beispielsweise mit dem Fahrrad. „Ich mag zudem Yoga und tanze auch sehr gerne, aber damit habe ich seit meiner letzten Schwangerschaft noch nicht wieder angefangen.“

Von Relevanz ist dabei natürlich das perfekte Outfit, wie die 31-Jährige erklärt: „Ich achte sehr darauf, welche Kleidung ich beim Trainieren trage: Sie muss die perfekte Passform haben – und ich muss mich darin gut fühlen“, so die zweifache Mutter, die versucht, ihr Fitnessprogramm bestmöglich in den Alltag einzubinden. „Ich mag es auch, wenn die Kleidungsstücke einen hohen Stretchanteil haben, bequem und in schönen Farben gehalten sind. Nur durchsichtig, das sollten sie nicht sein ...“

Die Redaktion hat einige Fitness-Looks und nützliche Helfer für Sie zusammengestellt, mit denen das Kalorienverbrennen noch viel mehr Spaß macht:

um weitere Bilder zu sehen. Dieses Oberteil weckt den Tiger - oder wohl eher den Leoparden - in ihr: Top mit Animal-Print von Paco Rabanne über Zalando.be, um 180 Euro. Foto: Zalando.be Damit gelingt selbst die komplizierteste Choreographie oder die schwierigste Gymnastikübung auf Anhieb: Bodysuit aus der „Dance“-Linie von Maison Lejaby, um 90 Euro. Foto: Hersteller Training mit Brille – das macht doch keinen Spaß! Wer trotzdem der Sonne etwas entgegensetzen will, sollte hier zugreifen: Visor von Karl Lagerfeld über Zalando.be, um 60 Euro. Foto: Zalando.be Das perfekte Kleidungsstück für alle Damen, die es auf dem Tenniscourt lieber klassisch mögen: weißer Faltenrock von Björn Borg, um 60 Euro. Foto: Hersteller Wenn die Laufstrecke mal nicht nur durch den Park, sondern auch durch unwegsames Gelände führt: Trail-Laufschuh „Rubato“ mit Schaumdämpfung von Merrell, um 140 Euro. Foto: Hersteller





um weitere Bilder zu sehen. Hier sorgt zusätzlich der Farbton für einen Frischekick: Bra-Top (um 95 Euro) und Leggings (um 120 Euro) in einem zarten Türkis aus der „Soft Sport“-Kollektion von Filippa K. Foto: Hersteller Na, Logo! Für alle, die gerne ein wenig auffallen wollen: korallenroter Sport-Bra von Eres, um 200 Euro. Foto: Hersteller Für Läuferinnen, die befestigte Wege bevorzugen - zumindest dann, wenn die Farbe etwas länger halten soll: weißer Laufschuh von New Balance, gesehen bei Arket, um 105 Euro. Foto: Arket Tarnlook in Schwarz und Weiß, falls die Position mal nicht so gelingt wie gewünscht: Leggings aus recyceltem Polyester aus der „Dynamic Yoga“-Kollektion von Rituals, um 60 Euro. Foto: Hersteller Kann sowohl unter der Kleidung als auch einfach nur so zum Training getragen werden: Bra-Top aus recyceltem Polyester von Tommy Hilfiger, um 55 Euro. Foto: Hersteller





