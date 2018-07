Erst vor wenigen Monaten hat Mercedes-Benz die X-Klasse eingeführt – zunächst mit zwei Vierzylinder-Dieselmotoren. Jetzt schicken die Stuttgarter das Topmodell mit kräftigem V6-Diesel auf die Straße und vervollständigen damit erst einmal das Pick-up-Angebot mit Stern.

Sportlich und funktionell

Der 3,0-Liter-V6-Turbodiesel hat ein leichtes Spiel im Flaggschiff der X-Klasse. Das Aggregat, das man bereits aus anderen Modellen der Stuttgarter kennt, wurde laut Hersteller speziell für den Einsatz im Pick-up überarbeitet und bietet sowohl kraftvollen Durchzug auf der Straße als auch hohe Fahrleistungen im Gelände. Der X 350 d 4Matic mit einstufigem Abgasturbolader, variabler Turbinengeometrie und permanentem Allradantrieb meistert damit alle Fahrsituationen recht souverän und kann mit seinen Leistungsdaten imponieren. 190 kW (258 PS) garantieren Spaß fördernden Vortrieb bei einem maximalen Drehmoment von beeindruckenden 550 Nm. Den Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt der sportliche Pick-up in 7,5 Sekunden.

Die vorläufigen Werte beim Kraftstoffverbrauch (9,0 Liter pro 100 Kilometer) und bei den Emissionen (237 Gramm pro Kilometer) gehen angesichts des Potenzials des recht laufruhigen Sechszylinders in Ordnung. Das Ansprechverhalten des Aggregats lässt sich über das Sieben-Gang-Automatikgetriebe dank der „Dynamic Select“-Fahrprogramme per Fingertipp von sportlich bis komfortabel einstellen, was im Pick-up-Segment noch recht selten zu finden ist.

Viel Feinarbeit

Das Fahrverhalten des auf dem Nissan Navara basierenden X 350 d 4Matic ist tadellos. Hier merkt man auf Anhieb, wie viel Feinarbeit von den Entwicklungsingenieuren am Fahrgestell und an den Dämpfern geleistet wurde. Das für Pick-ups charakteristische harte Hoppeln auf der Straße – besonders bei Fahrten ohne Last – wurde komplett weggefiltert. Eine breite Spur, der lange Radstand und das Komfortfahrwerk mit Einzelradaufhängung vorne und Fünflenkerachse mit starrem Achsanteil hinten tun dem edlen Pritschenwagen spürbar gut.

Der Offroad-Ausflug erweist sich dank modernster Technik als ebenfalls unproblematisch. Drei verschiedene Allradmodi sind anwählbar: 4MAT für gesteigerte Fahrdynamik auf der Straße, 4H für verbesserte Traktion bei rutschigem Untergrund und 4L für wirklich schweres Gelände. Die langen Federwege und eine Bodenfreiheit von bis zu 222 Millimetern sorgen gemeinsam für viel Spaß im Schlamm. Die X-Klasse meistert mühelos Steigungen von bis zu 45 Grad, bis zu 60 Zentimeter tiefe Gewässer und Schräglagen von annähernd 50 Grad.

Auch wenn die X-Klasse dem Fahrer Fahrspaß und Geräuschkomfort auf Pkw-Niveau bietet, muss man bei der Innenausstattung jedoch deutliche Abstriche in Kauf nehmen – zumindest bei der Ausstattungslinie „Progressive“, die zwar Lederbezug an Lenkrad und Handbremse bietet, aber auch viel Hartplastik an der Armaturentafel und an den Türbeplankungen.



Die Highend-Linie „Power“ bietet serienmäßig wenigstens diese Teile und die Bestuhlung in Ledernachbildung; echtes Leder kostet nochmal extra, genau wie die zahlreichen Individualisierungsausstattungen. Die Sicherheitsausstattung ist für das Segment allerdings außergewöhnlich umfassend: aktiver Bremsassistent, Verkehrszeichenerkennung, aktiver Spurhalte-Assistent und ESP-Anhängerstabilisierung sind beim Topmodell der X-Klasse serienmäßig – eine Rückfahrkamera ist auf Wunsch erhältlich.

Technische Daten

Motor: 3,0-Liter-V6-Turbodiesel; Leistung: 190 kW (258 PS) bei 3 400 U/min; Maximales Drehmoment: 550 Nm bei 1 400 bis 3 200 U/min; Kraftübertragung: Sieben-Gang-Automatik, permanenter Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 5 340 x 1 920 x 1 819 Millimeter; Leergewicht: 2 285 Kilogramm; Zuladung: 965 Kilogramm; Anhängelast (gebremst): 3 500 Kilogramm; 0-100 km/h: 7,5 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h; ECE-Verbrauch*: 9,0 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß*: 237 Gramm pro Kilometer; Preis: ab etwa 46 700 Euro.* vorläufige Angaben