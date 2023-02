Ab unter Wasser: Bei „SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake“ ist eine schwammige Steuerung ausnahmsweise ein echtes Qualitätsmerkmal.

SpongeBob Schwammkopf feiert sein Comeback auf den Konsolen

Von Matthias Probst

Die Zeichentrickfigur, die mit vollem Namen übrigens Robert „SpongeBob“ Harold SquarePants Sr. heißt, erfreut sich seit seinem ersten Fernsehauftritt im Jahr 1999 großer Beliebtheit. Und das nicht nur bei den Kleinen: Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2020 sind rund 25 Prozent des Publikums Erwachsene ohne Kinder.

Auch in der Welt der Videospiele ist das sympathische Plappermaul ein gern gesehener Gast. Mit „SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake“ hat er inzwischen sein 24. Spiel auf dem Markt – Gastauftritte nicht mitgerechnet.

Spielerisch orientiert sich der neue Titel stark am Quasi-Vorgänger „SpongeBob: Schlacht um Bikini Bottom – Rehydrated“ (Release 2020): Gamern wird hier ein kurzweiliges Jump&Run serviert, das sowohl junge als auch ältere Fans begeistern wird.

Im Gegensatz zur „Schlacht um Bikini Bottom“ verfolgt „The Cosmic Shake“ eine spannend erzählte Geschichte: Im Mittelpunkt steht natürlich SpongeBob, der bei einer Meerjungfrau ein merkwürdiges Pulver ersteht. Dieses führt dazu, dass der Ort Bikini Bottom völlig durcheinandergerät. Urplötzlich erscheinen Paralleldimensionen, die der gelbe Held gemeinsam mit seinem Freund Patrick wieder in Ordnung bringen soll.

Abwechslungsreicher Level-Mix

Das Spiel legt den Fokus größtenteils auf unterhaltsame Hüpf-Passagen in bunten Umgebungen: Vom Wilden Westen über das Mittelalter bis hin in die Steinzeit durchläuft SpongeBob einen abwechslungsreichen Mix an Levels. Die einzelnen Abschnitte erzählen wiederum ihre eigene, kleine Geschichte - mit Gastauftritten von bekannten Figuren wie Mr. Krabs oder Thaddäus Tentakel. Der typische Humor ist dabei in jeder Blubberblase zu spüren, die SpongeBob bei seinem Abenteuer hinterlässt.

„The Cosmic Shake“ bietet im Gegensatz zum vorherigen Spiel aber keine offenen Welten, sondern fast immer streng lineare Levels. Aufgelockert werden die Hüpfpassagen durch kleine Kämpfe und Reit- oder Rutsch-Abschnitte. Letztere können aufgrund der störrischen Steuerung etwas nerven.

Zudem gibt es einen kleinen Wermutstropfen: Dieses Mal dürfen die Spielerinnen und Spieler nur in die Rolle von SpongeBob selbst schlüpfen und keine anderen Charaktere übernehmen. Im Gegenzug hat das Entwicklungsstudio den wendigen Schwamm aber mit allerlei Fähigkeiten ausgestattet.

Der rund zehnstündige Ausflug nach Bikini Bottom eignet sich bestens zur Familienunterhaltung: Große und kleine Schwamm-Fans werden hier angenehm gefordert und erleben eine turbulente Geschichte, die Lust auf mehr macht.

