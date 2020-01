Die Spielwarenmesse in Nürnberg zeigt die besten und skurrilsten Trends für Kinderzimmer und Co.

Spielwarenmesse: Bio, Boxen und Barbies

Michael JUCHMES Die Spielwarenmesse in Nürnberg zeigt die besten und skurrilsten Trends für Kinderzimmer und Co.

(dpa) - Noch bis zum 2. Februar präsentieren in Nürnberg rund 3 000 Aussteller aus 70 Ländern Neues aus dem Spielzeugbereich. Ein großes Thema ist in diesem Jahr Nachhaltigkeit. Mattel kündigte etwa an, bis 2030 auf nachhaltige Materialien umzustellen. Als einen ersten Schritt bringt das Unternehmen Bauklötze aus Bio-Plastik auf den Markt. „Wir machen Fortschritte, wir sind aber noch nicht perfekt“, sagte Mattel-Präsident Richard Dickson. Die Entwicklung sei auch eine Gratwanderung. „Verbraucher sind zurzeit nicht bereit, mehr für nachhaltige Produkte zu bezahlen.“

um weitere Bilder zu sehen. Messeneuheit: „Uno“ ist jetzt auch mit Brailleschrift erhältlich. Foto: dpa Erwachsene im Visier: Der dänische Hersteller Lego will mit App-Technologie auch ältere Spielefans als Kunden gewinnen. Foto: dpa Von wegen Stubenhocker: Beim interaktiven Spiel „Boxing Battle“ von ArmoGear by Nesstoy ist der ganze Körper gefragt. Foto: dpa Mattel präsentierte Puppen, die für Vielfalt stehen sollen, darunter Ken mit langem Haar und eine Figur mit der Hautkrankheit Vitiligo. Foto: dpa Ist das nachhaltig? In diesem Fall schon: biobasierte Kunststoffblöcke der Linie „Mega Bloks“ von Fisher Price. Foto: dpa Ist dieses Game demnächst der große Hit in luxemburgischen Kinderzimmern? Bei „Pigcasso“ von Kade müssen die Mitspieler genau wie das tierische Vorbild den Stift mit dem Mund statt mit den Fingern halten. Foto: dpa

Messe-Chef Ernst Kick geht davon aus, dass aufgrund des Ausbruchs des Corona-Virus in diesem Jahr weniger Besucher aus China anreisen werden. Die Messe selbst ist für den Ernstfall gerüstet: Die Zahl der Desinfektionsständer ist auf mehr als 70 aufgestockt worden. Zudem gebe es einen Arzt auf dem Gelände, so Kick. Das Risiko schätzt er insgesamt als gering ein.