Spiele mit Lerneffekt

Bauen, Rätseln, Kämpfen: Mit diesen fünf coolen Games wird es zu Hause garantiert nicht langweilig.

von Matthias Probst

Minecraft: Education Edition

Das Herumreisen funktioniert derzeit leider nicht so gut. Warum also nicht virtuell einige interessante Orte besuchen? Diese spezielle Version von „Minecraft“ macht es möglich: In der „Education Edition“ wird die bekannte, aus Bausteinen bestehende Welt zum unterhaltsamen Klassenzimmer. Eltern können mit ihren Kindern gemeinsam eine Raumstation besuchen, das Innere eines Auges erkunden, Dinosaurier erforschen oder in die griechische Mythologie abtauchen – je nach Interesse und Alter der Kinder.

Dabei liefert das Spiel lehrreiche Hinweise zu den jeweiligen Themengebieten, die größtenteils von Experten stammen. Sehr junge Forscher sollten sich die Texte allerdings von ihren Eltern vorlesen lassen. Und das Beste kommt zum Schluss: Noch bis Ende Juni gibt es sehr viele Inhalte kostenlos auf dem „Minecraft Marketplace“ zu entdecken. Man benötigt lediglich die Grundversion des Spiels, die derzeit digital für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich ist.

Animal Crossing: New Horizons

Kunterbuntes Leben – auf einer Insel mit sprechenden Tieren und lustigen Abenteuern: Das verspricht auch der neue Teil der Simulationsreihe „Animal Crossing“. Hier lernen junge Abenteurer, wie sie sich am besten in eine Gemeinschaft einbringen und den Alltag spielerisch bewältigen. Das Motto dabei lautet jedoch „Eile mit Weile“. Anders ausgedrückt: Wer sich auf der Insel niederlässt, sollte sich entspannen und etwas Geduld mitbringen. Denn alles, was hier konstruiert oder unternommen wird, läuft in Echtzeit ab. So darf jeder in seinem eigenen Rhythmus agieren, was wirklich entschleunigen kann.

Damit es nicht zu langweilig wird, schlägt das Spiel immer wieder neue Aufgaben vor, denen man nachgehen kann: Beispielsweise muss für den Bau einer neuen Brücke Geld gesammelt werden. Ob man sich dabei als Bauer betätigt, angeln geht oder Fundsachen verkauft, ist Geschmackssache. Hat man das nötige Geld parat, kann der Bau beginnen. Das Switch-exklusive Spiel ist Entspannung pur!

Glass Masquerade 1&2

Bei diesen beiden Spielen dreht sich alles um die Welt der Puzzles. Während man sich im ersten Teil auf eine Reise rund um den Globus begibt, taucht der Spieler im zweiten Teil in eine Fantasywelt voller Märchen und Mythen ein. Beide Titel haben gemeinsam, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Von kinderleichten bis hin zu sehr herausfordernden Puzzles müssen hier die richtigen Teile zusammengesetzt werden. Die Crux dabei: Es gibt keinerlei Vorgaben, wie das Endergebnis aussehen wird, was die Sache etwas erschwert.

Im ersten Teil helfen die jeweiligen Länder etwas, das Thema zu erahnen. So stampfen in Afrika Elefanten durchs Bild und in Japan fächert sich eine Geisha Luft zu. Um besser in die Rätsel einzusteigen, sind manche Puzzle-Teile farblich markiert und deuten so auf die korrekte Position hin. Und nicht zuletzt lässt auch die angenehme Musikuntermalung die Zeit auf dem PC, der Xbox One, der PS4 oder der Nintendo Switch im Flug vergehen.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

Es darf auch mal ein spannendes und strategisches Kartenspiel sein, um die Zeit zu überbrücken: „Yu-Gi-Oh“ ist ein Klassiker unter den japanischen Manga- und Anime-Spielen. Neulinge werden sich erst einmal eine Weile mit dem Regelwerk beschäftigen müssen, um Runden zu überstehen. Doch dank ausführlicher Tutorials sitzen die grundsätzlichen Abläufe im Handumdrehen. Wenn es dann losgeht, greift die Faszination: Die actionreichen Duelle können entweder solo gegen den Computer oder gegen Freunde ausgeführt werden – natürlich auch online.

Um seine taktischen Aktionen noch besser genießen zu können, unterhält das Spiel während der Runden immer wieder mit mitreißenden Animationen. Dass diese typisch japanisch übertrieben dargestellt werden, muss wohl nicht erwähnt werden. Zum Triumph tragen Taktik, Planung und ein Quäntchen Glück bei – die grauen Zellen sind hier ordentlich gefordert. Die Jagd nach den besten Karten beginnt auf PC, Xbox One, PS4 oder der Nintendo Switch.

Two Point Hospital

In dieser Simulationsreihe übernehmen Spieler die Leitung eines Krankenhauses. Besonders junge Spieler bekommen dadurch einen Einblick in den Alltag von Ärzten und Pflegern. Dabei fängt die Simulation bei den Grundprinzipien an: Bevor der Betrieb losgehen kann, muss eine Rezeption gebaut und ein Behandlungszimmer geplant werden. Erst dann trudeln die Patienten ein, die individuell behandelt werden müssen. Später kommt eine Apotheke hinzu sowie ein Forschungslabor und Räume für Behandlungen.

Stück für Stück entsteht dadurch ein System, bei dem alle Rädchen ineinandergreifen sollten. Doch wehe, wenn ein ansteckender Virus ins Krankenhaus einzieht ... Alles wird dabei in einer kindgerechten Comicoptik präsentiert: Doch trotz der lustigen Animationen und übertriebenen Abläufe, lässt „Two Point Hospital“ ein Gespür dafür aufkommen, welche Auswirkungen Krankheiten haben können. Der unterhaltsame Spaß ist für PC, Xbox One, PS4 und Switch erhältlich.

