Lifestyle 3 Min.

Spaß, Erholung und eine Prise Abenteuer

Ein Kurzurlaub mit der ganzen Familie am Feldberg im Hochschwarzwald bietet so viel, von Abwechslung bis zur Entspanung, und auch genug Abenteuer.

von Birgit Pfaus-Ravida

Der Schwarzwald ist bei Luxemburgern generell ein beliebtes Urlaubsziel. Er bietet nicht nur für reine Wander- oder Skiurlaube viel – auch Familien kommen auf ihre Kosten und finden hier jede Menge Abwechslung, Entspannung und einen Hauch von Abenteuer.

Abenteuer will auch Lilly erleben. Sie will vor allem hoch hinaus. Der Hochseilgarten lockt sie seit ihrer Ankunft am Feldberg. Kletterparcours gibt es dort in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. „Komm, wir machen den schwersten!“, ruft die zehnjährige Tochter der Autorin begeistert. Ihre Mutter kann sie zum Glück überreden, mit dem leichten zu beginnen. Direkt neben dem Hotel Feldberger Hof geht es los mit dem Kletterspaß, draußen, zwischen den Stämmen und dann noch höher, inmitten der Baumwipfel. Imposant sind diese im Schwarzwald, und imposant sind auch die Höhen, in die es nach einer kleinen Einführung geht. Über zehn, teilweise 15 Meter hoch.

„Ihr könnt den einen Karabiner immer erst ausklinken, wenn der andere eingeklinkt ist – das ist unser Sicherheitssystem“, erklärt der 24-jährige Sportstudent Felix Nütten, der hier in den Semesterferien arbeitet. Zackig wird erklärt, zackig geht es los mit dem Probeparcours. Helm aufsetzen, Gurtsystem anlegen, einhängen. Gesichert sind die Kletterneulinge, aber die Knie wackeln doch beim Überqueren der Seile, beim Klettern durch ein nach hinten überhängendes Spinnennetz, beim Queren mit den Armen am Trapez hängend oder beim Hinunterflitzen am Seil, gehalten nur von den beiden Karabinern. „Jetzt aber die schwere Runde!“, ruft die zehnjährige Lilly. Die Mutter passt. Und ohne sie darf Lilly nicht, sie ist noch zu klein.

Vielfältiges Freizeitangebot

Weniger nervenaufreibend ist da ein Spaziergang. Über den Wichtelpfad etwa, ein lehrreicher und nur zwei Kilometer kurzer, moderater Wanderweg für die ganze Familie, auf dem man Anton Auerhahn kennenlernen und dem Wichtel-Postboten Ferdinand folgen kann. Wenn es regnet, können Besucher auch in die „Fundorena“ gehen, eine riesige Halle, in der man klettern, Trampolin springen und sogar Schlittschuh laufen kann – auf einer Kunststoffbahn ohne Eis, dafür trotzdem mit richtigen Schlittschuhen. Außerdem können sich Interessierte interaktiv im Haus der Natur über Flora und Fauna im Hochschwarzwald informieren. Dazu die milde Herbstsonne: Ausspannen an einem Wochenende, das geht im Schwarzwald durchaus. Mit knapp über fünf Stunden Autofahrt muss man rechnen. Belohnt wird man dafür mit guter Luft, beeindruckender Landschaft und herzlicher Gastlichkeit.



Am Feldberg ist alles auf Familien ausgerichtet. Mitten im Hochschwarzwald gelegen, kann man hier im Winter Skifahren, ansonsten wandern – und noch mehr. Die Zeiten, in denen man im Schwarzwald nur Rentner mit Wanderschuhen traf, sind längst vorbei. Überall sind junge Leute mit ihren Kindern und häufig auch mit den Großeltern unterwegs.



Ponyreiten ist vor allem für Kinder immer wieder ein besonderes Erlebnis. Foto: Birgit Pfaus-Ravida

Weiter geht es dann mit einer Runde Reitspaß im nahen Ponyhof Pony Dome. Den Hof bei der „Fundorena“ betreiben Silvia und Bernd seit 2017. Silvia Donath, 53 Jahre alt, war früher eigentlich in der Modebranche im Vertrieb tätig. „Ich komme aus Neuss bei Düsseldorf. Doch als wir Urlaub im Schwarzwald machten, gefiel es mir unheimlich gut. Ich wusste: Da will ich leben und arbeiten.“ Die Kinder sind groß, studieren in Düsseldorf – und Silvia Donath und ihr Lebensgefährte Bernd Vossen haben jetzt ihren Lebensmittelpunkt im Schwarzwald. Sie zeigen Kindern und Eltern bei geführten Wanderungen die Gegend, vorbei etwa an zwei großen, schief gewachsenen Tannen, die einem Märchenbuch entwachsen scheinen. Eine davon lehnt sich fast an das kleine Häuschen an – „das höchstgelegene Wohnhaus hier“, erklärt Silvie Donath. Durchatmen lautet die Devise, die Zeit scheint langsamer zu vergehen.

Auf zum Gipfel

Zwei Tage Zeit, da kann man auch noch ohne Stress einen Ausflug auf den Gipfel des Feldbergs machen. Mit der Hochschwarzwaldkarte, die Hotelgäste beim Einchecken bekommen, ist die Gondelfahrt gratis – ohne Karte kostet die Berg- und Talfahrt für einen Erwachsenen zehn Euro.

Oben pfeift der Wind, es bietet sich ein fantastischer Ausblick auf die Alpen. Bei gutem Wetter ist sogar die Zugspitze zu sehen. Wer noch höher hinaus will, erklimmt den Aussichtsturm, in dem ein originelles Schinkenmuseum untergebracht ist. Wacholder, Rauch, „gute Luft“: Das alles kann man in Riechkästchen schnuppern – und zum Abschied ein Rezept rund um den original Schwarzwälder Schinken mitnehmen.