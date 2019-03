Der Deutsch-Ire Niels Toase, der sich seit Januar in der Hotelfachschule in Diekirch um die Ausbildung des Luxemburger Nachwuchses kümmert, geht beim "Best Sommelier of the World"-Wettbewerb für das Großherzogtum an den Start.

Sommelier Niels Toase über Genuss im Wandel und Anfängerfehler

Nathalie RODEN Der Deutsch-Ire Niels Toase, der sich seit Januar in der Hotelfachschule in Diekirch um die Ausbildung des Luxemburger Nachwuchses kümmert, geht beim "Best Sommelier of the World"-Wettbewerb für das Großherzogtum an den Start.

Vom 10. bis 15. März kämpfen in Antwerpen 65 Sommeliers aus 62 Ländern um den Titel „Best Sommelier of the World“. Der Wettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer in einer schriftlichen Prüfung, dem Bedienen der Jury sowie einer Blindverkostung beweisen müssen, wird seit 1969 alle drei Jahre von der Association de la Sommelerie Internationale ausgetragen. Niels Toase (33), der für Luxemburg antritt, über guten Geschmack, Genuss im Wandel und Anfängerfehler.

Niels Toase, werden Sie eigentlich noch von Freunden zum Essen eingeladen? Oder haben diese zu viel Angst vor Ihrem Urteil? ...