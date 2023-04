Ein Eiland kaufen ist etwas für Reiche. Eines zu mieten ist aber schon für erstaunlich niedrige Preise möglich, Unterkunft und Exklusivität inklusive. Doch auch hier geht es teurer.

Miet-Inseln

So wird man für einen Urlaub lang Insel-König

Ein Eiland kaufen ist etwas für Reiche. Eines zu mieten ist aber schon für erstaunlich niedrige Preise möglich, Unterkunft und Exklusivität inklusive. Doch auch hier geht es teurer.

Von Christian Haas (srt)

Das Inselgefühl berauscht. Schließlich erzeugt eine Insel - bis zu einer gewissen Größe jedenfalls - fast immer eine ganz private und besondere Atmosphäre. Ob es nicht zuletzt daran liegt, dass sie einem so gut Schutz bietet, und das zu allen Seiten? Dass der Alltag in noch weitere Ferne rückt? Vermutlich sind es mehrere Gründe, warum Inseln als Ferienorte ganz besonders beliebt sind. Und keiner weiß das besser als der wohl bekannteste Inselhändler der Welt, Farhad Vladi, zu dessen Kunden Nicolas Cage, Dieter Hallervorden und der Schah von Persien zählen.

Mehr als 2.500 Inseln hat er seit 1971 verkauft, jährlich sind es etwa 40. Zurzeit bietet der kanadische Staatsbürger mit dem Hauptbüro in Hamburg rund 150 Inseln zum Verkauf und über 220 zur Miete an. Und genau das wissen die wenigsten: Auch ein Ottonormaltourist kann sich zum Inseloberhaupt krönen lassen, für eine kurze Zeit zumindest. Und für einen durchaus erschwinglichen Preis.

Hunt Island, Kanada: TV-Moderator Jörg Pilawa eilt im beruflichen Alltag von Show zu Show, da scheinen Ruhe und Abgeschiedenheit in der Freizeit umso wertvollere Güter. 2009 jedenfalls kaufte er das kleine Hunt Island im großen Ponhook Lake. Praktisch: Zu bestimmten Zeiten vermietet er sie an bis zu sechs Personen. Die haben den dichten Mischwald, die Badestellen und die Ruhe ganz für sich allein, während sich in anderen Winkeln des Sees Angler, Bootsfahrer und Spaziergänger tummeln. Die Nacht in dem urgemütlichen Haus auf Hunt Island kostet 200 Euro. TV-Empfang gibt's übrigens keinen. Und das ist gut so. Infos: www.vladi-private-islands.de

Coconut Island, Indien: Coconut Island ist eine kurze Bootsfahrt von der südindischen Stadt Kochi entfernt. Ausgeruht und geschlafen wird in dem für vier Besucher ausgelegten Haus mitten in der Mango- und Kokosplantage. Toll: Außer dem Personal, das tagsüber auf der Insel ist, bewohnt sonst niemand das Eiland. Noch toller: Zu zweit zahlt man gerade einmal 110 Euro pro Nacht, inklusive Vollpension.

Infos: www.keralaislandresort.com

Trinity Island, Irland: Wer eine kleine Insel-Dosis für zwischendurch braucht, sollte die kleine bewaldete Insel im irischen Lough Oughter in Erwägung ziehen. Nicht nur, weil sie sich via Dublin oder Belfast vergleichsweise schnell erreichen lässt, sondern auch, da sich das Steinhaus samt dreier Schlafzimmer schon für ein verlängertes Wochenende buchen lässt - für 900 Euro. Eine ganze Woche fällt mit maximal 1.500 Euro aber auch nicht wirklich teuer aus. Das berühmt-berauschende Inselgefühl stellt sich jedenfalls schon kurz nach der Ankunft ein. Wohin man blickt: Wasser. Weite. Ruhe. Schön.

Infos: www.trinityisland.com

Lissenung Island Resort, Papua-Neuguinea: Diese Insel ist nicht einmal einen Hektar groß, hat aber alles, was dem Klischee des idealen Südseeurlaubs entspricht. Und das auch noch in absoluter Privatsphäre: dicht stehende Bäume, ein blütenweißer Strand samt kristallklarem Meerwasser und eines der besten Tauchgebiete im Pazifik quasi vor der Bungalowtür. Von den bescheidenen Unterkünften gibt es vier, die sich auch im Gesamtpaket mieten lassen. Kosten: Mit allen Mahlzeiten fallen pro Person und Nacht 130 Euro an.

Infos: www.lissenung.com

Es geht auch etwas teurer:

Aateli Island, Finnland: Aateli Island, rund 500 Kilometer nördlich von Helsinki, ist eine der wenigen finnischen Inseln in einem See, die man mieten kann. Mitten im Nuasjärvi-See gelegen, können sich in dem ebenso stilvollen wie modernen Gebäude mit drei Schlafzimmern, Terrasse, und - natürlich - einer finnischen Sauna bis zu sechs Gäste ungestört ausleben. Kostenpunkt: rund 8.900 Euro pro Woche.

Infos: www.vuokatinaateli.fi

„The House in the Sea“, Großbritannien: Auf einem rund 15 Meter hohen Granitfelsen über dem Meer thront ein ebenso entzückendes wie komfortabel eingerichtetes Häuschen. Das Beste: Man erreicht es nur über eine schmale Hängebrücke. Und einmal vor Ort könnte ein Pärchen (das auch noch zwei Gäste mitbringen darf) den Rest des rund 2.250 Euro teuren Wochenaufenthaltes problemlos auf der Mini-Insel verbringen: auf dem Sonnendeck, dem etwas schattigeren Unterdeck, beim Grillplatz auf der Veranda oder am kleinen Strand, zu dem eine Treppe führt.

Infos: www.thehouseinthesea.uniquehomestays.com

Dunbar Rock Villa, Honduras: Der Legende nach diente diese Insel dem berüchtigten Piraten Blackbeard als Versteck für seinen Goldschatz. Heutzutage können sich Urlauber zu zehnt dort einmieten und danach suchen. Das Gebiet ist überschaubar, außer dem weißen Gebäude samt Pool, etwas Grün und Felsen ist da nichts. Und dennoch wird keiner zur Schaufel greifen, sondern lieber zur Sonnen- oder Taucherbrille. Denn vom Bootssteg geht es per Kopfsprung direkt ins Wasser. Das sich hier entlangziehende Korallenriff zählt zu den besten Tauchgründen weit und breit. Wer jetzt noch weitere Gründe für seine Mietentscheidung braucht: Eine Woche kostet vergleichsweise günstige 1.100 Euro pro Person, inklusive Tauchgängen mit Guide und Mahlzeiten.

Infos: www.dunbarrock.com

Und dann geht es auch richtig teuer:

Bonefish Cay, Bahamas: Karibik = viele Trauminseln. Eine echte Perle liegt in der Abaco-Inselkette, 20 Bootsminuten von Treasure Cay und dem Flughafen entfernt: Bonefish Cay. Für rund 60.000 Euro pro Woche stehen zwei Villen und das große Haupthaus samt aufwendigen Dekors, Extravaganzen und modernsten technischen Anlagen zur Verfügung. Die Dienste eines Gourmetkochs sind ebenfalls inklusive.

Infos: www.privateislandsonline.com

Cousine Island, Seychellen: Mit 1,4 Kilometern Länge und 800 Metern Breite zählt Cousine Island zu den kleineren Granitinseln der Seychellen, aber auch zu den exklusivsten. Für rund 12.000 Euro pro Nacht lässt sich die komplette Insel mit fünf Gästevillen, in denen zwölf erwachsene Urlauber (und nochmal so viele Kinder) unterkommen, mieten. Große Suiten und erlesene Speisen sind das eine, die überwältigende Natur das andere. Und Cousine Island gilt als eines der letzten privaten Naturschutzgebiete dieser Erde. Ob Seychellen-Riesenschildkröte, echte Karettschildkröte oder Seychelles Mac Pie Robin, eine der seltensten Vogelarten der Welt - es wimmelt vor eindrucksvollen Tieren.

Infos: www.cousineisland.com



