„Artycapucines"

So verwandeln sechs namhafte Künstler Taschen in Kunstwerke

Nathalie RODEN Louis Vuitton führt seine Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern fort. Die Sammlerkollektion wird um sechs Designs erweitert.

Bereits zum vierten Mal legte Louis Vuitton die Gestaltung des Taschenmodells Capucines in die Hände von sechs internationalen Künstlern. Diesmal interpretierten Amélie Bertrand, Daniel Buren, Peter Marino, Park Seo-Beo, Ugo Rondinone und Kennedy Yanko den Klassiker neu.

Glow-in-the-Dark

Das typisch farbenfrohe Design der Französin Amélie Bertrand ist inspiriert von der Atmosphäre sommerlicher Partynächte. Der Clou: Die Tasche leuchtet im Dunkeln und erinnert dadurch an poppige Neon-Reklamen:



6 Amélie Bertrand bringt auch bei der Neugestaltung der Capucines reichlich Farbe ins Spiel Foto: Louis Vuitton

Amélie Bertrand bringt auch bei der Neugestaltung der Capucines reichlich Farbe ins Spiel Foto: Louis Vuitton

Doch auch die anderen Kreationen können sich sehen lassen.

Ein Herz für Clowns

Der Schweizer Ugo Rondinone wartet mit einer Hommage an Harlekin auf. Für das kunterbunte Rautenmuster wurden jeweils fast 15.000 Perlen von Hand aufgestickt – ein aufwendiger Prozess, der pro Tasche über 100 Stunden dauert:



Ugo Rondine für Louis Vuitton. Foto: Hersteller

Formvollendet

Durch die Abstraktion der Taschenform treffen beim Franzosen Daniel Buren ein Kreis und ein Trapez aufeinander. Charakteristisch für den Künstler: die schwarz-weißen Streifen am Griff:

4 Daniel Buren für Louis Vuitton Foto: Hersteller

Daniel Buren für Louis Vuitton Foto: Hersteller

Rockappeal aus dem Mittelalter

Der New Yorker Architekt Peter Marino verleiht mit seiner rockigen „Artycapucines“-Interpretation seiner Liebe für Nieten und schwarzes Leder Ausdruck. Als Inspiration diente dem Künstler eine mittelalterliche Kiste, die er in Venedig in einem Gebäude aus dem 14. Jahrhundert entdeckt hatte:

Peter Marino für Louis Vuitton. Foto: Hersteller

Intensives Naturspektakel

Einst blickte der Koreaner Park Seo-Bo in ein Tal, das durch die Sonnenstrahlen rot zu glühen schien: „Die Farbe war so intensiv, dass es mir vorkam, als würde ich eine Flamme betrachten, die mich in den Tod reißt.“ Diesen Moment übersetzte der Künstler nun in Taschenform. Basierend auf einem seiner Gemälde aus der Serie „Ecriture“ sorgt eine 3D-Gummispritzung für ein besonderes, haptisches Tiefenerlebnis:

Park Seo-Bo für Louis Vuitton. Foto: Hersteller

Knautschen erlaubt

Die US-Amerikanerin Kennedy Yanko versteht sich auf die Arbeit mit recyceltem Metall und sogenannten „Paint Skins“, dicken Lackfarbschichten, die nach Wunsch drapiert werden können. Die charakteristische, etwas „zerknautschte“ Patina-Optik ihrer Werke wurde mithilfe spezieller Techniken auf das Leder der Capucine übertragen. Diese lässt sich zudem durch das Abnehmen des Griffs in eine Clutch verwandeln:

Kennedy Yanko für Louis Vuitton. Foto: Hersteller

Jede Ausführung ist auf 200 Exemplare limitiert.



