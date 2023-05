Bislang haben sich die Schwaben das Kürzel EQ teuer bezahlen lassen. Doch wenn im Sommer der EQT an die Ladesäule rollt, soll es endlich erschwinglicher werden.

Lifestyle 3 Min.

T-Time an der Ladesäule

Mercedes lockt sparsame Familien ins Elektro-Zeitalter

Bislang haben sich die Schwaben das Kürzel EQ teuer bezahlen lassen. Doch wenn im Sommer der EQT an die Ladesäule rollt, soll es endlich erschwinglicher werden.

Von Thomas Geiger

Kekskrümel, Salzstangen, verschmierte Bananenreste, Saftspritzer und, wenn’s dumm läuft, volle Pampers – ein Auto wie die Mercedes T-Klasse hat ihre ganz eigene Duftnote, da muss sie nicht auch noch aus dem Auspuff stinken. Ein gutes Jahr nach seinem Einstand bringen die Schwaben ihren familienfreundlichen Kleintransporter aus der Kooperation mit Renault deshalb bald auch elektrisch und adeln den Cousin des Kangoo zum EQT.

So wollen sie nicht nur für saubere Luft bei Handel, Handwerk und Gewerbe und eben bei Familien sorgen. Sondern vor allem soll Elektromobilität damit auch beim Daimler, sorry, bei der Mercedes-Benz Group, endlich erschwinglich werden. Mit unter 50.000 Euro wird der EQT deshalb spürbar günstiger als der deutlich kleinere EQA.

Aber billig wird er deshalb freilich trotzdem nicht. Schließlich verkaufen die Franzosen das gleiche Auto für etwa ein Viertel weniger – dann allerdings nicht nur ohne Mercedes-Zugaben wie das Lenkrad aus der A-Klasse oder das MBUX System, sondern zum Beispiel auch ohne 22 kW-Lader, der bei den Schwaben serienmäßig an Bord ist.



Nicht quadratisch, aber praktisch und gut: Der Fahrer ist mit einem übersichtlichen Cockpit konfrontiert. Foto: Mercedes-Benz AG

Strahlend hell

Bei der ersten Ausfahrt ist allerdings nicht der EQA die Referenz. Sondern natürlich zielt der EQT erst einmal auf Autos wie den Opel Combo-E und seine Zwillinge von Peugeot oder Citroën und auf die Caddy-Kundschaft, die bei VW nicht mal einen Plug-in-Hybriden bekommt, von einem reinen E-Modell ganz zu schweigen.

Mit dem Tavascan will Cupra die Leidenschaft ins E-Auto bringen Die MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns bildet bereits die Basis für zahlreiche Stromer. Mit dem Tavascan will der sportliche Seat-Ableger Cupra nun vermehrt sportliche Fahrer ansprechen.

Und in diesem Umfeld strahlt der elektrische Sternenkreuzer auch mit seinem 90 kW starken E-Motor und seiner 45 kWh Batterie plötzlich überraschend hell. Denn wie es sich für einen Mercedes gehört, fühlt sich der EQT etwas souveräner und erhabener an als die Konkurrenten. Er kommt viel flotter aus dem Quark als die Verbrenner, rekuperiert in der schärfsten Stufe so stark, dass man die mechanische Bremse im Alltag tatsächlich meist getrost vergessen kann.

Er bügelt auch über schlechte Straßen so feinfühlig, dass der Nachwuchs im Pampersbomber nicht für noch eine weitere Duftnote Marke süßsauer sorgen wird. Und wo die knapp 300 Kilometer Reichweite bei den Pkw mittlerweile allenfalls noch unterer Durchschnitt sind und nur für die Einstiegsmodelle akzeptiert werden, liegt der EQT im Vergleich mit den anderen Raumkreuzern gar nicht so schlecht.

Kein schneller Flitzer

Nur eilig darf man es im EQT nicht haben. Denn auf der Autobahn streicht der eingeschwäbelte Kangoo bei 130 Sachen die Segel. Zwischen Kinderzimmer und Crèche stört das natürlich nicht und auch nicht zwischen Büro und Baumarkt. Aber für den Weg in den Urlaub braucht es dann halt ein bisschen Geduld. Aber hey, wer hat schon Stress in den Ferien?

Gute Nachricht für Globetrotter: Der EQT ist bald auch in einer Camping-Version erhältlich. Foto: Mercedes-Benz AG

Erst recht nicht, wenn man den EQT bald sogar als Camper kaufen kann. Damit liefern die Schwaben den ultimativen Beweis, dass es bei der Ausstattung genau wie beim Komfort und der Variabilität keine Einschränkung für das Elektromodell gibt: Von der Anhängerkupplung für 1,5 Tonnen bis zum Abstandswarner ist deshalb auch für das e-Modell alles zu haben. Es gibt jede Menge praktischer Ablagen und von knapp 600 bis fast 2.000 Liter Ladevolumen, und bald kommt sogar eine Version mit langem Radstand und der Option auf eine dritte Sitzreihe.

Apropos Eile – damit ist es auch an der Steckdose nicht allzu weit her: Denn mehr als 80 kW vertragen die Akkus nicht. Ja, weil die Batterie nicht die größte ist, schafft der EQT die ersten 80 Prozent trotzdem in rund 40 Minuten. Doch beim Stichwort „T-Time an der Ladesäule“ kommt einem da plötzliche eine ganz andere Redewendung in den Sinn: Abwarten und Tee trinken.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.