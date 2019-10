Slow Fashion im Großherzogtum

Abendrobe auf Zeit: Kasia Retka hat mit ihrem Kleiderverleih eine wahre Marktlücke in Luxemburg entdeckt.

Im Bereich der Mode wird „Slow Fashion“ immer populärer. Der Begriff steht konträr zur Fließbandproduktion großer Marken. Bewusst wird versucht, das Neukaufen und Wegwerfen zu vermeiden. Genau dort setzt Kasia Retka an: 65 Abendroben und Cocktailkleider bietet sie mit ihrem Dienst „Robe Parfaite“ zur Miete an. „Ich finde es unglaublich schade, wenn Frauen teure Kleider kaufen, die nach einmaligem Gebrauch auf ewig im Schrank verschwinden“, betont die in Luxemburg ansässige Polin.

Gab es früher zwei bis vier Kollektionen im Jahr, kommt inzwischen fast im Wochentakt neue Mode auf den Markt ...