(tg/MB) - Skoda kommt spät, aber gewaltig. Nachdem die tschechische VW-Tochter den Trend zum SUV lange ignoriert hatte, ging es in den vergangenen Monaten Schlag auf Schlag.

Gerade mal ein Jahr nach dem Kodiaq folgte im November der kompakte Karoq, der den Yeti beerbt. Etwa 40 Zentimeter kürzer als sein großer Bruder wird dabei aus dem unkonventionellen Van mit Ambitionen fürs Abenteuer ein sehr viel eleganterer, aber zugleich auch gewöhnlicherer Geländewagen, der nicht nur Fahrzeuge wie den Nissan Qashqai oder den Kia Sportage angeht, sondern bei 4,38 Metern Länge auch in direkter Konkurrenz zu Konzerncousins wie dem VW Tiguan oder dem Seat Ateca steht.



Von außen sieht der Karoq zwar aus wie ein zu heiß gewaschener Kodiaq und schwimmt mit dem SUV-Strom, doch zumindest innen hält er die Erinnerung an den Yeti wach. Denn genau wie beim Vorgänger gibt es auch diesmal wieder eine multifunktionale Rückbank. Deren beide äußere Elemente lassen sich individuell um 15 Zentimeter verschieben sowie nach dem Ausbau des Mittelplatzes für mehr Schulterfreiheit um acht Zentimeter nach innen rücken, und die dreigeteilte Lehne kann getrennt in der Neigung verstellt oder umgeklappt werden.



Auch wenn man bei 2,64 Meter Radstand keine wirklichen Raumwunder erwarten darf, findet man so in der zweiten Reihe doch immer einen individuellen Kompromiss zwischen Kniefreiheit und Kofferraumvolumen, das selbst in der kleinsten Stellung noch mehr als ordentliche 510 Liter misst und auf bis zu 1 810 Liter erweitert werden kann.



Clevere Lösungen



Auf technischer Seite bedient der Karoq sich aus dem prall gefüllten Regal des „Modularen Querbaukastens“ – das gilt für das Infotainment mit schlauer Smartphone-Integration und eigenem Appstore genauso wie für die Assistenten mit Abstandsregelung und Spurführungshilfe, für den Komfort mit Sitzheizung für beide Reihen oder Glühdrähten im Lenkrad oder für die LED-Scheinwerfer und die Gestensteuerung der elektrischen Heckklappe.



Während man das alles mehr oder minder genauso auch bei Volkswagen oder Seat findet, hat sich Skoda mit der Abteilung „Simply Clever“ eine eigene Domäne bewahrt: In jeder Ecke stolpert man deshalb über ebenso geniale wie einfache Details vom Gummiband in den Türablagen bis zur Wendebox mit Becher- oder Handyhalter in der Mittelkonsole, die einem den Autofahrer-Alltag erleichtern.



Unter der Motorhaube des Tschechen folgt Skoda dagegen wieder brav der Konzernpolitik und bietet zunächst zwei Benziner und drei Diesel an. Den Einstieg markieren ein 1,0-Liter-Dreizylinder-Ottomotor und ein 1,6-Liter-TDI-Diesel mit jeweils 85 kW (115 PS) Leistung.



Darüber rangieren ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit aktiver Zylinderabschaltung, mit der sich laut Skoda je nach Fahrstil bis zu 0,5 Liter auf 100 Kilometer sparen lassen sollen, sowie ein 2,0-Liter-TDI-Diesel – mit jeweils 110 kW (150 PS) Spitzenleistung. An der Spitze der Motorenpalette steht vorerst die 190 PS-Version (140 kW) des 2,0-Liter-TDI mit standardmäßigem Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe.⋌