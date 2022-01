Wie fühlt sich der Start in den Wintersport in Graubünden nach fast drei Jahren Ski-Pause an – ein Selbstversuch.

Lifestyle 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Laax in der Schweiz

Ski-Wiedereinstieg mit Wellness

Wie fühlt sich der Start in den Wintersport in Graubünden nach fast drei Jahren Ski-Pause an – ein Selbstversuch.