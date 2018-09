Während der "Journées particulières" öffnen Luxushäuser ihre Ateliers für jedermann. Liebhabern edler Güter bietet sich auch dieses Jahr ein verlockendes Programm.

Seltene Einblicke

Michael JUCHMES

Wo werden eigentlich die wundervollen Taschen hergestellt, um die sich Fashionistas reißen? Wie arbeitet ein Parfümeur? Und was ist das große Geheimnis der Champagner-Produktion? Diese und viele weitere Fragen werden auch in diesem Jahr während der vierten Ausgabe der seit 2011 veranstalteten "Journées particulières" der Unternehmensgruppe LVMH beantwortet.

77 Standorte auf vier Kontinenten

Während drei Tagen im Oktober dürfen Außenstehende den Handwerkern und Fachkräften der unterschiedlichen Luxushäuser in geführten Touren oder auf eigene Faust über die Schulter schauen. Insgesamt 77 Standorte – darunter Arbeitsateliers, Manufakturen, Boutiquen und Kellereien – auf vier Kontinenten öffnen an diesem Wochenende ihre Tore für interessierte Gäste.

Von Luxemburg aus sind einige der Stätten in weniger als drei Stunden zu erreichen, allen voran die 20 teilnehmenden Betriebe und Marken in Paris. Das Traditionshaus Louis Vuitton etwa nimmt hier unter anderem mit der erst 2014 eröffneten Fondation Louis Vuitton – in der Ausstellungen mit Werken von Egon Schiele und Jean-Michel Basquiat locken – sowie mit den Werkstätten in Asnières und in der Nähe des Louvre teil. Auch Givenchy, Dior und Guerlain laden zum Entdecken in die französische Hauptstadt ein.

Prickelndes Vergnügen

Noch näher am Großherzogtum sind die Wirkstätten der Champagner-Produzenten in Reims und Umgebung, die für Besucher offenstehen. Mit Veuve Clicquot, Krug Champagne, Ruinart, Dom Pérignon, Mercier und Moët & Chandon sind gleich mehrere große Namen bei der diesjährigen Ausgabe der "Journées particulières" vertreten.

Wer das Event nicht verpassen möchte, kann sich bereits jetzt online ein Profil erstellen, um sich vom 22. September an für die verschiedenen Events anzumelden. Zur Einstimmung sind auf der Internetseite bereits Podcasts mit den Geschichten der Designer und Handwerker zu finden.

bit.ly/lesjourneesparticulieres