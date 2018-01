(mid/MB) - Seat hat den Ibiza höher gelegt und gekonnt auf Crossover gestylt – herausgekommen ist dabei ein schickes, kleines SUV-Modell namens Arona. Mit 4,14 Metern übertrifft dieser den Ibiza um knapp acht Zentimeter, er ist rund zehn Zentimeter höher und bietet dank einer steiler stehenden Frontscheibe und höher angeordneten Sitzen ein gutes Raumgefühl und den aktuell so angesagten SUV-Ausblick sowie das Karosseriebedingte komfortable Ein- und Aussteigen.



Das Platzangebot zeugt von einer ausgeklügelten Raumökonomie. Vorne geht es erfreulich luftig und hinten auch noch ganz ordentlich geräumig für die Knie, den Kopf und die Schultern zu. Auch beim Kofferraum gibt es nichts zu meckern: 400 Liter bei voller Bestuhlung sind in der Klasse ein guter Wert.



Angeboten wird der Arona wie bei Seat üblich in den Ausstattungsversionen „Reference“, „Style“, „Xcellence“ und „FR“. Stolz ist die spanische VW-Tochter auf den farbenfrohen Auftritt des kleinen Ateca-Bruders. Die neuen Lackierungen und die grauen, schwarzen, orangefarbenen und in Wagenfarbe lackierten Dächer sorgen für 68 mögliche Farbkombinationen. Auch im Innenraum, dessen Instrumente und Schalter auf den Fahrer ausgerichtet sind, zieht auf Wunsch Farbe ein. Angenehme Materialien und eine einfache Bedienbarkeit sind serienmäßig. Die Verarbeitung ist auf einem guten Niveau, der Arona macht einen rundum frischen und soliden Eindruck.



Der setzt sich auch fort, wenn sich das kleine SUV-Modell in Bewegung setzt. Die Federung ist straff, ohne durch übertriebene Härte zu nerven. Das Fahrwerk und die Lenkung harmonieren gut miteinander. Zum Marktstart gibt es drei Motor-Getriebe-Kombinationen mit Handschaltung oder Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Als Motor steht vorerst lediglich ein 1,0-Liter-TSI-Dreizylinder-Benziner in den Leistungsstufen 70 kW (95 PS) und 85 kW (115 PS) zur Verfügung. Weitere Triebwerke – darunter auch ein Erdgasmotor – sind laut Seat in Vorbereitung und werden das Antriebsportfolio zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen.



Auch Android Auto und Apple CarPlay hat der Arona auf Wunsch zu bieten, ebenso wie ein 300 Watt starkes Audiosystem von Beats – und je nach Ausstattungsstufe teils serienmäßig oder gegen Aufpreis die ganze Phalanx der aktuellen Infotainment- und Assistenzsysteme – vom Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion bis hin zur Multikollisionsbremse oder dem schlüssellosen Schließ- und Startsystem.