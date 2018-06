Nordische Kühle war gestern. Dem Volvo V60 der zweiten Generation verpassten die Schweden einen eleganteren Look, der dem Mittelklassekombi gut zu Gesicht steht. Seine dynamischere Ausstrahlung spiegelt sich aber nur bedingt in den Fahrleistungen wider.

Schweden-Lader in schicker Hülle

von Marc Willière



Noch vor der Neuauflage der Mittelklasselimousine S60 – sie ist erst für Ende des Jahres angekündigt – schickt Volvo bereits nach der Sommerpause den Ableger V60 an den Start. Im Gegensatz zur ersten Generation punktet der neue Schweden-Lader nicht nur mit seinem stilvollen Design. Auch seinem Typ als Kombi wird er mit einem zusätzlichen Ladevolumen von 99 Litern noch stärker als bisher gerecht. Wird die Rücklehne umgelegt – was neuerdings auch auf Knopfdruck im Kofferraum möglich ist –, steigt der Stauraum von 529 auf 1 364 Liter.

Zu verdanken hat dies der V60 der SPA-Plattform des Konzerns, die er sich mit dem XC60 und der 90er-Serie teilt. In der Länge überragt er seinen Vorgänger mit 4,76 Metern um fast 13 Zentimeter. Auch der Radstand wächst auf jetzt 2,87 Meter, was besonders die Insassen im Fond dank des großzügigeren Platzangebots zu schätzen wissen. In der Höhe nimmt der V60 hingegen leicht ab und duckt sich tiefer auf die Straße, was ihm auch optisch zum Vorteil gereicht.



Die lang gestreckte Motorhaube und die kurzen Karosserieüberhänge an Front und Heck unterstreichen ihrerseits die athletische Erscheinung des Sportkombis. Seinen markanten Kühlergrill mit dem klassischen Wasserfallmotiv, seine schmalen LED-Scheinwerfer und seinen großen unteren Lufteinlass will Volvo als Ausdruck der Leistungsbereitschaft des V60 verstanden wissen. Schlanke, hochgezogene Rückleuchten dominieren die jetzt ebenfalls kraftvollere Heckpartie.

Vielseitiges Touchscreen

Das elegante, aber schnörkellose Design setzt sich auch im Interieur des neuen Volvo fort. Im aufgeräumten, mit viel Liebe fürs Detail konzipierten Cockpit – gegen Aufpreis ist auch ein Panoramaglasdach erhältlich – ist die Zahl der Schalter und Knöpfe begrenzt. Fast alle Funktionen lassen sich stattdessen über das im Zentrum der Armaturentafel platzierte Touchscreen im Tablet-Stil steuern, was aber wiederum gerne den Blick von der Straße nimmt. Dafür vereinfacht das optionale Head-up-Display das Navigieren in unbekanntem Umfeld.



Volvo hat sich im Lauf seiner inzwischen über 90-jährigen Geschichte immer wieder einen Namen in der Automobilsicherheit gemacht. Auch der jüngste Spross wartet mit technischen Neuerungen zur Unfallprävention auf: Durch einen automatischen Lenkeingriff will das "City Safety"-Notbremssystem jetzt auch die Gefahr von Unfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen bei einem unbeabsichtigten Überfahren der Mittelspur verringern. Bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h hält der optionale, teilautonome "Pilot Assist" das Fahrzeug in der Spur.



Knöpfe und Schalter sind Mangelware im hochwertigen Interieur, das vom neun Zoll großen Touchscreen im Tablet-Format dominiert wird. Foto: Volvo

Abschied von Diesel-Technologie

Bei den Motoren setzt Volvo wie gehabt auf 2,0-Liter-Aggregate und vier Zylinder. Dass dabei der V60 die letzte Modellvariante sein wird, die noch mit Dieselmotoren bestückt wird, stimmt nicht unbedingt traurig. Die beiden Common-Rail-Triebwerke mit 110 kW (150 PS) bzw. 140 kW (190) sind wohl sehr laufruhig und leisten auch gute Dienste beim gemütlichen Cruisen. Im Zusammenspiel mit dem Automatikgetriebe aber müssen Überholmanöver mit kurzen Zwischenspurts wohl überlegt werden: Bevor die gewünschte Leistung auf die Räder übertragen wird, wird erst einmal eine kurze Gedenksekunde eingelegt. Dafür hält sich der Verbrauch aber in Grenzen – Volvo spricht von weniger als fünf Litern.

Besser ist man da schon mit den beiden Benzinern bedient. Der T5 mit 184 kW (250 PS) und der T6 mit 228 kW (310 PS) beschleunigen das gut 1 800 Kilogramm schwere Gefährt in weniger als sechs Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die sportliche Fahrweise bleibt allerdings nicht ohne Einfluss auf den Verbrauch: 7,2 Liter sind erfordert – die Erfahrungswerte liegen aber wie gewohnt deutlich über den Angaben des Herstellers. Frühestens zum Jahresende wird Volvo noch zwei Plug-in-Hybride mit Benzinmotor nachreichen. Sie werden 250 kW (340 PS) bzw. 287 kW (390 PS) leisten, sollen sich aber nur mehr mit 2,1 Litern Sprit begnügen und nur noch knapp 50 Gramm CO2 ausstoßen.



Preislich werden sie aber mit 53 233 Euro für den T6 Twin Engine bzw. 56 375 Euro für den T8 Twin Engine deutlich über denen der klassischen Antriebe liegen. Als billigster Volvo V60 schlägt der kleine Selbstzünder D3 mit 34 087 Euro zu Buche.



Technische Daten

Motoren: 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel und -Benziner; Leistung: 110 kW (150 PS) bei 3 750 U/min bis 228 kW (310 PS) bei 5 700 U/min; max. Drehmoment: 320 bis 400 Nm; Kraftübertragung: Sechs-Gang-Schalt- und Acht-Gang-Automatikgetriebe, Front- und Allradantrieb; L x B x H: 4 761 x 1 850 x 1 427 Millimeter; Leergewicht: 1 769 bis 1 903 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 529 bis 1 441 Liter; 0-100 km/h: 5,8 bis 9,9 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 205 bis 250 km/h; ECE-Verbrauch: 4,5 bis 7,4 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 119 bis 171 g/km; Preise: 34 087 bis 46 174 Euro.