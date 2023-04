Langsam kommt die Elektromobilität auch abseits der Straße an. Das schwedische Unternehmen Candela hat eine besonders effiziente Lösung entwickelt.

Candela C-8 CC

Ein schwebendes Elektro-Boot soll den Freizeitmarkt revolutionieren

Allein in den USA werden jährlich 50.000 sogenannte Mittelkonsolenboote verkauft und bilden damit den mit Abstand beliebtesten Bootstyp der Welt, der vor allem von Anglern, Familien und Wassersportlern genutzt wird. Gleichzeitig gehören die kleinen Freizeitboote aber auch zu den ineffizientesten.

Seit 2014 entwickelt die schwedische Firma Candela mit einem 230-köpfigen Team eine elektrische Variante, die neben einem klimafreundlichen Antrieb auch als energiesparendes „Tragflügelboot“ konzipiert ist. Konkret bedeutet dies, dass bei höheren Geschwindigkeiten ein unter Wasser liegender Tragflügel das gesamte Boot anhebt und der Rumpf dadurch über der Wasseroberfläche schwebt.

Ab einer bestimmten Geschwindigkeit schwebt das Candela C-8 CC scheinbar über der Wasseroberfläche. Grafik: Candela

Durch die Konstruktion wird mangels Reibung mit dem Wasser 80 Prozent weniger Energie benötigt, um das Candela C-8 CC nach vorn zu bewegen. Damit ist das Boot geradezu prädestiniert für einen batterieelektrischen Antrieb.

Im Falle des C-8 CC ermöglichen 69-kWh-Batterien des Elektroauto-Herstellers Polestar eine Reichweite von 57 Seemeilen (rund 100 Kilometer) bei einer Geschwindigkeit von 22 Knoten (rund 40 km/h). Damit schlägt es jedes andere vergleichbare E-Boot um das Dreifache und macht Angelausflüge, Wassersport oder kleinere Ausfahrten problemlos möglich. Bis zu Geschwindigkeiten von 16 Knoten fährt das Boot beinahe lautlos, die Topspeed beträgt 30 Knoten (rund 55 km/h).

Ein Motor genügt

Ein 100-PS-Gondelmotor genügt für eine Leistung, die auf vergleichbaren normalen Booten nur mit zwei 400-PS-Außenbordmotoren erreicht wird. Zudem wirbt der Hersteller damit, dass eine Batterieladung - natürlich abhängig vom Strompreis - nur rund zehn Dollar (gute neun Euro) kosten werde. Der Elektro-Motor bietet zusätzliche Vorteile bei der Wartung, auf welche in den ersten 3.000 Stunden komplett verzichtet werden kann.

Es ist wirklich die beste Angelmaschine bei niedrigen Geschwindigkeiten. Mit ausgefahrenen Tragflächen driftet es nicht und ist unglaublich stabil. Gustav Hasselskog, CEO Candela

Ein Bordcomputer kümmert sich um die Stabilisierung des Bootes. So werden die Tragflächen 100 Mal pro Sekunde angepasst, um eine möglichst sanfte Fahrt durch die Wellen zu gewährleisten.



Die Batterie vom Elektroautobauer Polestar ermöglicht Reichweiten von 57 Seemeilen. Damit lassen sich auch vorgelagerte Sandbänke erreichen. Grafik: Candela

„Sanft über das Meer zu fliegen, sich mit seinen Passagieren in normaler Lautstärke zu unterhalten und dann am Ziel anzukommen, nachdem man nur ein paar Euro für den Strom verbraucht hat - das ist ein besseres Bootserlebnis“, erklärt Candela-Gründer und CEO Gustav Hasselskog in einer Pressemitteilung.



Ein moderner 15,4-Zoll-Navigationsbildschirm ermöglicht den Zugriff auf alle wichtigen Funktionen, zudem wird es kostenlose Over-the-Air-Updates geben, mit denen das Boot auch nach der Auslieferung weiter optimiert werden kann. Die moderne Bedienungseinheit ermöglicht es, die unter der Wasseroberfläche ausgefahrenen Tragflächen automatisch einzuziehen. So kann das C8-CC problemlos am Strand an Land gezogen oder auf einem entsprechenden Anhänger transportiert werden.

Der Tragflügel des Candela C-8 CC lässt sich an Land oder beim Transport automatisch einfahren. Grafik: Candela

Angler werden zudem den leisen Antrieb schätzen. Mit der stufenlos bis zu einer Geschwindigkeit von 0,2 Knoten einstellbaren Geschwindigkeit bei einem völlig lautlosen Antrieb kann sich die C-8 CC geradezu unbemerkt an einen großen Fang anschleichen. „Es ist wirklich die beste Angelmaschine bei niedrigen Geschwindigkeiten. Mit ausgefahrenen Tragflächen driftet es nicht und ist unglaublich stabil“, so Hasselskog.

Mindestens 330.000 Euro müssen interessierte Hobby-Kapitäne für die Candela C-8 CC auf den Tisch legen, erste Auslieferungen sind ab Sommer 2024 geplant.

