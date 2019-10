Schwarze Models: Abwechslung auf dem Laufsteg

Noch nie waren so viele schwarze Models in Werbekampagnen und Magazinen zu sehen. Ist die Mode besonders progressiv, oder vermarktet sie nur plakativ gesellschaftliche Trends?

Noch nie waren so viele schwarze Models in Werbekampagnen und Magazinen zu sehen. Ist die Mode besonders progressiv, oder vermarktet sie nur plakativ gesellschaftliche Trends?

von Silke Wichert

„Keine Schwarzen, keine sonstigen Minderheiten“, so lauteten die Vorgaben an die Modelagenturen in New York noch Mitte der Nullerjahre. Designer und Modemarken hatten ziemlich genaue Vorstellungen davon, welche Mädchen sie damals auf den Laufstegen sehen wollten – oder vor allem, welche nicht. Rund zehn Jahre später haben sich die Vorlieben offensichtlich geändert.

Im Frühjahr 2019 verzeichnete die amerikanische Website „The Fashion Spot“, die regelmäßig einen „Diversity-Index“ veröffentlicht, bei den großen Schauen in New York, London, Mailand und Paris den bisher größten Anteil asiatischer und schwarzer Models: Nach lediglich 15 Prozent im Jahr 2015 waren es jetzt gut 35 Prozent ...