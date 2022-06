Das Traditionshaus Cartier präsentierte jüngst in Madrid die neuen Schätze aus den Ateliers. Das „Luxemburger Wort“ war beim Event live dabei.

Haute Joaillerie von Cartier

Schönheiten aus Gold und Edelsteinen

Michael JUCHMES Das Traditionshaus Cartier präsentierte jüngst in Madrid die neuen Schätze aus den Ateliers. Das „Luxemburger Wort“ war beim Event live dabei.

(mij) - Eine extravagante Location für eine extravagante Kollektion: Cartier lud jüngst zur Präsentation der neuen Haute-Joaillerie-Kollektion des Hauses nach Madrid ein und wählte als Ausstellungsort einen ganz besonderen Bau: die ehemalige britische Botschaft (ein Werk des Architekten William S. Bryant aus dem Jahr 1966), die mit ihrer runden Form und dem einladenden Innenhof eine spektakuläre Kulisse bot ... für noch spektakulärere Preziosen.

Cartier präsentierte in der ehemaligen britischen Botschaft nicht nur neue Objekte, sondern auch einige Klassiker aus dem Archiv. Foto: Cartier

Cartier präsentierte in der ehemaligen britischen Botschaft nicht nur neue Objekte, sondern auch einige Klassiker aus dem Archiv. Foto: Cartier

Die neuen Objekte aus den Ateliers des französischen Juwelierhauses, die unter dem Namen „Beautés du Monde“ zusammengefasst werden, sind im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar: Über Preise wird bei der Vorstellung nicht gesprochen. Die Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt versuchen immer wieder, den Ansprechpartnern vor Ort Zahlen zu entlocken. „Sechs-, siebenstellig“ seien die Preise. Nur so viel möchte man verraten.

Auch über die Kunden des Hauses bewahrt man Stillschweigen. Wer die Schmuckstücke, die Namen wie „Nouchali“ oder „Apatura“ tragen, später einmal anlegen wird, ist nicht bekannt. Mehr wird dagegen über die Inspirationsquellen der Designerinnen und Designer verraten: Die Kulturen der Welt und die Natur finden sich in irgendeiner Form in den Objekten wieder, die große Steine aller Art (und nicht nur Diamanten) ins rechte Licht rücken.

Vorstellung der neuen Atelier-Kreationen im Palacio de Liria. Foto: François Goizé

Vorstellung der neuen Atelier-Kreationen im Palacio de Liria. Foto: François Goizé

Erst der Stein, dann das Design

Jacqueline Karachi, die Leiterin des Kreativteams, erklärt im Gespräch dem „Luxemburger Wort“, dass die Entwürfe erst nach Sichtung der zur Verfügung stehenden Steine entstehen. Alle in Madrid vorgestellten Objekte der Haute-Joaillerie-Kollektion, darunter auch sieben Ringe einer einmaligen Capsule Collection, sind daher auch Einzelstücke - werden in dieser Form also nur ein einziges Mal hergestellt und können auch nur bedingt angepasst werden.

Wie elegant die Objekte am „lebenden Objekt“ wirken, erfahren die Pressevertreter am Abend, bei einer Gala im Palacio de Liria, einem Ende des 18. Jahrhunderts erbauten Stadtpalais, das als offizielle Residenz des Hauses der Herzöge von Alba in der spanischen Hauptstadt dient. Die dort ausgestellten Kunstwerke können bei Führungen unter die Lupe genommen werden.

Schauspielerin Golshifteh Farahani Foto: Cartier

Schauspielerin Golshifteh Farahani Foto: Cartier
Schauspielerin Virginie Efira Foto: Cartier
Schauspielerin Milena Smit Foto: François Goizé
Social-Media-Star Emma Chamberlain Foto: François Goizé
Schauspielerin Vanessa Kirby Foto: François Goizé
Schauspielerin Florence Kasumba Foto: Cartier
Model Mariacarla Boscono Foto: François Goizé

Die Gartenanlage bietet dagegen die perfekte Kulisse für die Kunstwerke aus den Cartier-Ateliers, die in einer kleinen Show dem Publikum präsentiert werden. Unter den Gästen befinden sich auch einige „Talents“ des Hauses, bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspielerinnen Florence Kasumba und Vanessa Kirby, Social-Media-Star Emma Chamberlain oder K-Pop-Sängerin Jisoo, die zwar die Blicke der Anwesenden auf sich ziehen können, jedoch gegen die Strahlkraft der neuen Schmuckstücke nur schwer ankommen.

