Bereits die coupéhafte Limousine 508 GT weiß durch ihre schnittigen Formen zu begeistern, jetzt schiebt Peugeot eine scharfe Kombiversion des Mittelklassemodells nach: den Peugeot 508 SW.

Schicker Lifestyle-Transporter

von Sully Prud'homme



Während seinerzeit der Peugeot 404 noch als „Familiale“-Einsatzfahrzeug die Herzen zahlloser Gendarmen zu begeistern wusste, steht aktuell das Zusatzkürzel SW für die erweiterte Form der Limousine, trägt aber genau die gleichen Designmerkmale. Eine tief fließende Dachlinie und die rahmenlosen Türen sorgen für einen dynamischen Auftritt des Peugeot 508 SW, der trotzdem mit einem großzügigen Kofferraumvolumen punkten kann, denn in den Laderaum passen bei umgelegten Rücksitzen bis zu 1 780 Liter hinein.

Dabei ist das Fahrzeug im Vergleich zum Vorgängermodell um sechs Zentimeter flacher und bietet dadurch auch eine bessere Aerodynamik, die allerdings durch einen vielleicht etwas beschwerlicheren Einstieg erkauft wurde. Trotzdem können Passagiere auf den Rücksitzen durch die niedrige Sitzposition bequem und mit genügend Kopffreiheit verharren.

Die Frontpartie des Franzosen beeindruckt mit Full-LED-Scheinwerfern und statischem Kurvenlicht und wird vom mittig im Kühlergrill platzierten Peugeot-Löwen dominiert, der den Wagen selbstbewusst zu präsentieren scheint. Das ähnlich wie bei der GT-Version gestylte Heck zeigt eine horizontale, schwarz-glänzende Blende als Verbindung der beiden dreidimensionalen Rücklichter, die auch tagsüber beleuchtet sind und die typischen drei Peugeot-Krallen zeigen.

Die praktische Heckklappe schwingt auf Fußbewegung elektrisch angetrieben nach oben und entblößt dabei eine matt chromierte Ladekante aus Edelstahl und auf Wunsch einen Kofferraumboden aus edlem, offenporigem Holz, das zwar – genau wie die optionalen Intarsien im Passagierraum – Geschmackssache ist, aber vorzüglich zum Image als trendiger Lifestylekombi passt. Der Innenraum wirkt für größere Passagiere etwas beengter als im Vorgängermodell, obwohl das Fahrzeug in der Breite etwas gewachsen ist, aber das liegt in erster Linie am besseren Halt durch stärker konturierte, sportliche Sitzmöbel, die in hochwertigen Materialien wie Alcantara- oder Nappa-Leder ausgeführt und besonders ergonomisch ausgelegt sind.



Wie bei allen Peugeot-Modellen der Neuzeit setzen die Ingenieure auch beim 508 SW auf das i-Cockpit, hier in seiner aktuellsten Version mit besonders kompaktem, abgeflachtem Lederlenkrad und darüber angeordnetem, digitalem Kombiinstrument. Leider ist die A-Säule wie bei der GT-Version etwas voluminös geraten, und durch den coupéhaften Ausbau der Karosserie ist die Sicht nach hinten auch etwas eingeschränkt.

Zahlreiche Assistenzsysteme sind serienmäßig oder werden als Option angeboten, darunter das Nachtsichtsystem Night Vision zur nächtlichen Erkennung von Lebewesen im 200-Meter-Bereich vor dem Fahrzeug, das in der Mittelklasse bislang einzigartig ist.

Zwei Benziner und zwei Diesel

Im Antriebsportfolio 1,6-Liter-Benziner in zwei Leistungsstufen (133 kW/180 PS und 165 kW/225 PS) sind zwei Dieselaggregate zu finden: der 1,5-Liter-BlueHDi leistet 96 kW (130 PS), während der 2,0-Liter-BlueHDi 120 kW (160 PS) beziehungsweise 130 kW (180 PS) abgibt. Alle Motorisierungen stammen aus der Coupé-Limousine, verfügen über Start-Stopp, erfüllen die Euro-6d-temp -Norm und werden mit dem Acht-Gang-Automatikgetriebe EAT8 angeboten – bis auf den Einstiegsdiesel, der über ein Sechs-Gang-Schaltgetriebe verfügt. SP