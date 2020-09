Nie out, jetzt aber so in wie schon lange nicht mehr: Strickmode feiert in diesem Herbst ein großes Comeback. Das beweist unter anderem die Neuinterpretation der ikonischen „Bar“-Jacke von Dior.

Lifestyle 4 1

Schick in Strick

Michael JUCHMES Nie out, jetzt aber so in wie schon lange nicht mehr: Strickmode feiert in diesem Herbst ein großes Comeback. Das beweist unter anderem die Neuinterpretation der ikonischen „Bar“-Jacke von Dior.

Ob nun als edler Pulli von Chanel, als klassischer Karo-Pullunder von Lacoste oder doch als kuscheliges Kleid bei Bottega Veneta: An Strickmode kommt man in diesem Herbst einfach nicht vorbei! Das Naturmaterial Wolle scheint die Wiederentdeckung des Jahres zu sein. Kuschelig warm, atmungsaktiv und dazu noch vielseitig verwendbar - diese Argumente überzeugen Designer gleichermaßen.

Der Eröffnungslook der aktuellen Herbst/Winter-Kollektion. Foto: Frédérique Dumoulin

Auch im Hause Dior ist man dem Strick verfallen - Maria Grazia Chiuri eröffnete mit einem besonderen Modell sogar die Prêt-à-porter-Schau für diesen Herbst: mit der ikonischen „Bar“-Jacke, die von der italienischen Chefdesignerin zum wiederholten Mal neu interpretiert wurde.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Dior

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior

Die „Veste Bar“ gilt als ein echter Klassiker aus dem Hause Dior: Christian Dior stellte sie bereits 1947 bei seinem ersten Defilee dem versammelten Fachpublikum vor, als Teil eines Kostüms. Die Kollektion wurde damals mit Begeisterung aufgenommen, als „New Look“ weltweit gefeiert.

Bereits für das Frühjahr hatte sich Maria Grazia Chiuri, die seit 2016 die kreative Leitung in Paris übernommen hat, an eine Neuinterpretation des Klassikers gewagt, in einem Camouflage-Look aus unterschiedlichen Blautönen, der der Trägerin ein geradezu skulpturales Aussehen verlieh. Die Version für den Herbst stellte sie und die Mitarbeiter im Atelier vor eine neue Herausforderung. Erst beim vierten Versuch gelang es, das Volumen und den Schnitt des Originals in korrekter Weise mit dem Wollmaterial nachzuempfinden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.