Happy Halloween

Schaurig, schön und lecker

Michael JUCHMES Süße Kürbisse, blutrotes Make-up und sexy Kostüme - die Redaktion hat einige Must-haves für das Gruselwochenende des Jahres zusammengestellt.

Geister und Vampire, Monster, Mumien und Skelette - am Halloween-Wochende übernehmen einige üble Gestalten das Regiment. Nach rund 1,5 Jahren Partypause darf am 31. Oktober auch wieder herzlich an Hälsen gesaugt oder an Türen um Süßkram gebettelt werden. Damit das Gruselfest auch ein voller Erfolg wird, braucht es natürlich das richtige Outfit, das perfekte Make-up und die passenden Leckereien. Die Redaktion zeigt, was bei Graf Dracula, Frankenstein und Co. in diesem Herbst eine Gänsehaut hervorruft.

5 Blut oder doch nur ein wenig flüssiger Lippenstift? Diese Frage wird auf dem Revier geklärt! Liquid Lipstick von Anastasia Beverly Hills, gesehen bei April, um 25 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Blut oder doch nur ein wenig flüssiger Lippenstift? Diese Frage wird auf dem Revier geklärt! Liquid Lipstick von Anastasia Beverly Hills, gesehen bei April, um 25 Euro. Foto: Hersteller An Halloween wird natürlich auch stilecht aufgetischt - morbide Tellerkollektionen von Dior, 6er-Set Speiseteller mit Designs von Pietro Ruffo, um 790 Euro. Foto: Hersteller Morbide und ganz schön lecker: ein Schokosarg und Totenkopfpralinen mit leckeren Füllungen von Genaveh, um 29 Euro. Foto: Hersteller Two in one: schnelle Verkleidung (verrückte Moderedakteurin oder Partytiger) beziehungsweise wärmender Wintermantel von Guess, um 200 Euro. Foto: Hersteller Das Must-have für alle Meerjungfrauen und Waldelfen: Cremelidschatten „Pro Longwear Paint Pot” von MAC, um 26 Euro. Foto: Hersteller





5 Wildes Make-up statt gruseliger Kostümierung? Warum nicht! Lidschattenpalette „You're My Booh” von Only You, gesehen bei ICI Paris XL, um 12 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Wildes Make-up statt gruseliger Kostümierung? Warum nicht! Lidschattenpalette „You're My Booh” von Only You, gesehen bei ICI Paris XL, um 12 Euro. Foto: Hersteller Den Tag der Toten gibt's auch auf dem Teller: Schokoladen- und Vanilleeiscreme mit Dia-de-los-muertos-Glasur von Picard, zwei Stück um 4 Euro. Foto: Hersteller Diese süßen Totenköpfe, Spinnen und Vampire sorgen nicht für Schreckmomente, sondern für gute Laune: Dekoelemente von Arket, ab 4 Euro. Foto: Hersteller Komisch ... die Trendfarbe Orange erlebt jedes Jahr gegen Ende Oktober ein Comback. Woran das wohl liegen mag? Anzug von Tommy Hilfiger, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller Die einen löffeln aus ihm eine Suppe, die anderen stecken eine Kerze rein - und was machen wir? Wir verstauen in diesem Dekokürbis von Ikea all unsere kleinen Schätze, um 6 Euro. Foto: Hersteller





5 Eine gute Ergänzung zum Gruselbuffet sind diese Miniküchlein mit Schinken-Emmentaler- beziehungsweise Tomaten-Cheddar-Füllung von Picard, Zwölferpack um 4 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Eine gute Ergänzung zum Gruselbuffet sind diese Miniküchlein mit Schinken-Emmentaler- beziehungsweise Tomaten-Cheddar-Füllung von Picard, Zwölferpack um 4 Euro. Foto: Hersteller Mit diesem Bustier-Top von Marciano verwandelt sich jede graue Büromaus in Nullkommanix in eine Domina - zumindest an einem Tag im Jahr, um 119 Euro. Foto: Hersteller Kann Jack O'Lantern eigentlich auch lächeln? Na klar - zumindest in der Schoko-Version mit süßer Füllung von Genaveh, um 17 Euro. Foto: Hersteller Der darf - nicht nur an Halloween - in keiner Handtasche fehlen: schwarzer Eyeliner von Lancôme, gesehen bei April, um 37 Euro. Foto: Hersteller Nicht nur für Fans der „Scream”-Filmreihe ein großer Spaß: Schaumbad „Screamo” mit Mandelöl von Lush, um 10 Euro. Foto: Hersteller





