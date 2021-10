Am Samstagnachmittag wartete ein Highlight auf Oldtimer-Fans: Die „Luxembourg Classic“-Teilnehmer kreuzten den großherzoglichen Palast.

„Luxembourg Classic“-Rallye

Schaulaufen vor dem Palais

Am Samstagnachmittag wartete ein Highlight auf Oldtimer-Fans: Die „Luxembourg Classic“-Teilnehmer kreuzten den großherzoglichen Palast.

(Sch) - Zwei Tage lang sahen sie sich in ihren Oldtimern das Großherzogtum genauer an - bei der ersten „Luxembourg Classic“-Rallye waren mehr als 100 Teams mit ihren rollenden Raritäten in Luxemburg unterwegs. Auf der ersten Etappe am Freitag hatten sie bereits gut 250 Kilometer zurückgelegt und unter anderem Clerf, Vianden und das Müllerthal passiert.

Die zweite Etappe am Samstag führte die Oldtimer-Fans unter anderem zur Goodyear-Teststrecke in Colmar-Berg, wo eine der zahlreichen Prüfungen zu absolvieren war. Daneben passierten sie auch die Hauptstadt - und machten all denen eine Freude, die nicht selbst hinterm Steuer saßen.

Geschichte auf Rädern Die Premiere der „Luxembourg Classic“-Rallye bringt in den kommenden Tagen sehenswerte Oldtimer auf die hiesigen Straßen.

Denn Oldtimerfans konnten den Fahrern zum einen beim Passieren des großherzoglichen Palastes zuschauen - danach gab es aber auch noch die Gelegenheit für echte Autofans, die Fahrzeuge bei der Gëlle Fra unter die Lupe zu nehmen und die Teilnehmenden zu ihren Erfahrungen und ihren Wagen zu befragen.



