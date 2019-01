Es ist schon eine feste Tradition: Ende Januar zeigen die Autohäuser Luxemburgs die neuesten Modelle und locken die Kunden mit Aktionspreisen und viel Beratung.

Schauen, schnuppern, verhandeln

Volker BINGENHEIMER Es ist schon eine feste Tradition: Ende Januar zeigen die Autohäuser Luxemburgs die neuesten Modelle und locken die Kunden mit Aktionspreisen und viel Beratung.

Rund 75 Autohäuser beteiligen sich in diesem Jahr am Autofestival, das an diesem Samstag begonnen hat und noch bis zum 4. Februar geht. Die Händler aller Marken präsentieren auf einer Gesamtausstellungsfläche von rund 60.000 Quadratmetern etwa 50 Modellneuheiten sowie zahlreiche Showcars und Rennwagen.



29 Showcars, flotte Flitzer und viele neue Modelle: Impressionen vom Autofestival 2019: Foto: Laurent Ludwig

Die Luxemburger Autobranche rechnet während der zehn Festivaltage mit rund 30.000 Besuchern und etwa 18.000 Neuwagenverkäufen.