Rückruf wegen Kupplungsproblemen bei Ford

Der Automobilhersteller Ford muss wegen Kupplungsproblemen 540.000 Fahrzeuge zurückrufen. In Belgien und Luxemburg sind 12.284 Fahrzeuge betroffen.

Weil unter Umständen die Kupplung schleifen jkann und der Wagen damit nicht mehr die gewünschten Fahrleistungen bringt, ruft Ford insgesamt 540.000 Fahrzeuge zu einer Nachbearbeitung in die Werkstatt zurück. In Luxemburg und in Belgien sind 12.284 Wagen betroffen, so ein Sprecher.

Dabei handelt es sich um die Baureihen C-Max, Connect, Kuga, Mondeo, Galaxy und S-Max mit 1.0-, 1,5- oder 1.6-Liter-Benzinmotoren, die im Zeitraum 2009 bis 2016 verkauft wurden. Die Reparatur ist kostenfrei, die betroffenen Halter werden in den kommenden Wochen angeschrieben.