(mij) - Das hätte sich Mr. Showbiz – der schnuckelige Hund von Robbie Williams und seiner Frau Ayda – wohl nicht träumen lassen. Er durfte gestern gemeinsam mit Herrchen und Frauchen in der Münchner Innenstadt vor die Kameras treten.



Grund für die Reise von England nach Bayern war die Präsentation einer 20-teiligen limitierten Kollektion des Labels Marc O'Polo, die der Musiker und seine Frau gemeinsam mit der deutschen Marke gestaltet haben. Zahlreiche Fans waren bei der Präsentation im Flagshipstor dabei - und zückten ihre Smartphones.



Am Abend geht es nun weiter in Stephanskirchen, vor den Toren Münchens, mit 1 800 Gästen aus aller Welt: Stars wie Mads Mikkelsen, Axel Schulz und Tom Wlaschiha stoßen auf den 50. Geburtstag des Labels im Marc O'Polo Village an.



Robbie Williams in einem der neuen Stücke - in Szene gesetzt vom weltbekannten Fotograf Peter Lindbergh.

Foto: Hersteller

Die Teile der Capsule Collection sind in den Marc-O'Polo-Stores sowie online erhältlich.