von Fern Morbach



MSC ist heute die größte europäische Reederei. An einem lässt ihr Chef Pierfrancesco Vago Zweifel gar nicht erst aufkommen: Er und sein Unternehmen sind davon überzeugt, dass in den kommenden Jahren mit Kreuzfahrten eine Menge Geld zu verdienen ist. Und deshalb wird das Familienunternehmen mit Sitz in Genf bis 2026 noch weitere zehn Kreuzfahrtschiffe in Betrieb nehmen. Dann werden auf MSC-Schiffen jedes Jahr 4,8 Millionen Menschen ihren Urlaub verbringen können – heute sind es "gerade mal" 1,9 Millionen.

Die Seaside folgt der Sonne

Diesen Optimismus versprühte Vago am vergangenen Donnerstag in Triest bei der Präsentation des jüngsten Schiffes aus der MSC-Flotte. Die MSC Seaside hatte im Hafen der italienischen Stadt festgemacht. Wohl regnete es in Triest – allein der Leitspruch „Ein Schiff, das der Sonne folgt“ verdeutlicht aber die Strategie von MSC: Das neue Schiff brach noch am Freitag Richtung Miami auf und wird in den nächsten Jahren von dort aus zu Kreuzfahrten in die Karibik starten.



Mit dem Neubau möchte MSC seine Position auf dem amerikanischen Markt weiter stärken. Auch deshalb wird das Schiff in Miami getauft, wenige Tage vor Weihnachten, am 21. Dezember.

Klotzen – nicht kleckern. Beim Planen des neuen Schiffes tobten sich Architekten, Ingenieure und vor allem die Interiordesigner aus. Das Atrium erstreckt sich über mehrere Decks und ist der Mittelpunkt der MSC Seaside.

Foto: Fern Morbach

Die 700 Millionen Euro teure MSC Seaside – sie wurde in der italienischen Fincantieri-Werft gebaut – ist 323 Meter lang, 41 Meter breit und immerhin 72 Meter hoch. Auf dem Schiff können bei voller Auslastung 5179 Menschen miteinander Urlaub machen. Beim Essen und Trinken beispielsweise haben sie die Qual der Wahl zwischen zwei Haupt- und zwei Buffet-Restaurants sowie sechs Spezialitätenrestaurants und mehr als 20 Bars und Lounges.

Die Skyline Miamis

Von der erst Ende Mai in Le Havre getauften MSC Meraviglia (5700 Passagiere) unterscheidet sich die Seaside vor allem durch ihre auf karibisches Wetter zugeschnittene Architektur. Planer, Designer und Ingenieure nahmen die Skyline Miamis als Vorbild und statteten das Schiff unter anderem mit Panorama-Aufzügen am Heck sowie einer breiten, rund um das Schiff führenden Promenade aus – der größten überhaupt, die es auf einem Kreuzfahrtschiff gibt.

Unterhaltung wird groß geschrieben. An Bord der Seaside sollen sich die Gäste bei jedem Wetter wohl fühlen – beispielsweise beim Bowling-Spielen.

Foto: Fern Morbach

